Nuovi hotfix per World of Warcraft: modifiche a classi, dungeon e PvP

15 Novembre 2023

Classi:

– Evocatore: le abilità Ebon Might e Close as Clutchmates ora beneficiano correttamente del bonus del set di classe da 4 pezzi di Aberrus. La quantità di versatilità garantita da Shifting Sands è stata ridotta del 15% per bilanciare la specializzazione rispetto alle altre.

– Cacciatore: gli attacchi degli animali domestici del cacciatore ora crescono con la potenza di attacco dell'arma, aumentando il danno dei loro attacchi speciali. I danni di Kill Command, Bite, Claw, Smack, Flanking Strike, Froststorm Breath e Burrow Attack sono stati ridotti del 32.5% per compensare.

– Ladro: i Ladri Fuorilegge non possono più applicare Soulrip senza infliggere danni da combattimento.

– Stregone: i danni derivanti dal varco dimensionale ora interromperanno gli effetti della paura. Il problema per cui Impatto Malefico non concedeva la quantità adeguata di probabilità di colpo critico a Mano di Gul'dan è stato risolto.

Cavalcata del drago:

– I cuccioli passeggeri Ride Along ora hanno l'animazione corretta.

Dungeon e raid:

– Amirdrassil: la durata delle pozzanghere di Smoldering Ground è stata ridotta a 2.5 minuti in difficoltà Raid Finder.

– Volcoross: Shadowstrike non teletrasporterà più Subtlety Rogues nella lava.

– Antorus il Trono Infuocato: i Foul Steps ora scompariranno correttamente dai giocatori dopo aver sconfitto l'incontro con Eonar the Life-Binder.

– Dawn of the Infinite: Coalesced Time e Timestream Leech ora infliggeranno il danno fisico previsto invece del danno arcano.

– The Everbloom: Enraged Growth avrà un'efficacia ridotta sui giocatori.

– Trono delle maree: i giocatori non possono più vedere l'onda d'urto festeggiante del comandante Ulthok.

Elementi:

– L'effetto di autodanno di Cataclysmic Signet Brand non può più essere dissolto.

– Il gingillo del Granchio di porcellana del Trono delle maree non verrà più rilasciato per le classi non corpo a corpo.

Giocatore contro giocatore:

– La rissa Blitz sul campo di battaglia non garantirà più progressi verso la missione PvP “Dimostrarsi in battaglia”.

– Lo Sciamano che ha raggiunto il Combattente I durante la stagione 3 di Dragonflight ora riceverà l'aspetto del mantello Elite.

– I Sacerdoti della Disciplina ora estenderanno correttamente le Espiazioni mentre usano il talento Trinity PvP con il set da 2 pezzi Guardiani del Sogno.

Superfioritura:

– La posizione Emerald Bounty per la semina di Whisperbloom sarà ora disponibile in ogni momento, non solo durante il Superbloom.

Fonte: Blizzard Entertainment

FAQ:

D: Sono previste modifiche alle classi in World of Warcraft?

R: Sì, ci sono state diverse modifiche alle classi tra cui Evocatore, Cacciatore, Ladro e Stregone.

D: Sono previste modifiche ai dungeon e ai raid?

R: Sì, sono state apportate modifiche a vari dungeon e incursioni come Amirdrassil, Antorus the Burning Throne e The Everbloom.

D: Sono previste modifiche agli articoli?

R: Sì, sono state apportate modifiche agli oggetti, tra cui il Marchio del Sigillo Cataclismico e il gingillo del Granchio di Porcellana.

D: Sono previste modifiche ai contenuti giocatore-giocatore?

R: Sì, sono state apportate modifiche ai contenuti giocatore contro giocatore, come la rissa Blitz sul campo di battaglia e l'aspetto del mantello d'élite per lo Sciamano.

D: Sono previste modifiche all'evento Superbloom?

R: Sì, ci sono state modifiche all'evento Superbloom, inclusa la disponibilità del luogo Emerald Bounty per la semina di Whisperbloom.