Trasformare l'aria calda in acqua potabile: una nuova svolta nella raccolta dell'acqua

I ricercatori dell’Università del Texas ad Austin hanno compiuto progressi significativi nella ricerca di una soluzione alla scarsità d’acqua. Nella loro ultima ricerca, pubblicata negli Atti della National Academy of Sciences, hanno sviluppato un idrogel di ingegneria molecolare in grado di estrarre acqua potabile pulita dall’aria calda utilizzando solo l’energia solare.

L'idrogel consente di estrarre l'acqua in modo rapido ed efficiente dall'atmosfera, anche a temperature fino a 104 gradi Fahrenheit, rendendolo adatto ad aree soggette a calore eccessivo e accesso limitato all'acqua pulita. Con questa tecnologia, gli individui sarebbero in grado di recuperare l’acqua semplicemente posizionando un dispositivo all’aperto, senza la necessità di ulteriore consumo di energia.

L'idrogel può produrre tra 3.5 e 7 chilogrammi di acqua per chilogrammo di materiale gel, a seconda dei livelli di umidità. Ciò che distingue questa ricerca è l’adattabilità dell’idrogel in microgel, che migliora notevolmente la velocità e l’efficienza della cattura e del rilascio dell’acqua. Trasformando l'idrogel in particelle di dimensioni micro, i ricercatori hanno sviluppato un assorbente altamente efficiente in grado di aumentare significativamente la produzione di acqua attraverso più cicli giornalieri.

L’espansione della tecnologia è il prossimo passo importante. I ricercatori intendono trasformare le loro scoperte in una soluzione portatile e a basso costo per creare acqua potabile pulita che possa essere utilizzata in tutto il mondo. Questo sviluppo potrebbe cambiare la vita delle popolazioni che non hanno accesso di base all’acqua pulita, come in Etiopia, dove quasi il 60% della popolazione deve affrontare questa sfida.

I piani futuri per la tecnologia includono l’ottimizzazione della progettazione dei microgel per migliorare ulteriormente l’efficienza. I ricercatori stanno anche esplorando l'uso di materiali organici per ridurre i costi di produzione. Tuttavia, permangono delle sfide nel ridimensionare la produzione dell'assorbente e nel garantire la durabilità del prodotto. Inoltre, sono in corso sforzi per creare versioni portatili del dispositivo per vari scenari applicativi.

Questa svolta ha il potenziale per fornire un faro di speranza per le regioni colpite dalla scarsità d’acqua. La capacità di trasformare l’aria calda in acqua potabile utilizzando l’energia solare ci porta un passo avanti verso una soluzione sostenibile in grado di alleviare i problemi di carenza idrica in tutto il mondo.

Fonte:

Atti della National Academy of Sciences