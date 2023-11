Avvistato il nuovo smartphone Honor X50i+: design unico e specifiche impressionanti

In un'entusiasmante svolta degli eventi, un poster trapelato su Weibo ha fatto luce sul prossimo smartphone Honor X50i+. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale da parte del marchio, l'immagine trapelata rivela alcuni dettagli intriganti sul design e sulle specifiche del dispositivo.

Dal punto di vista del design, Honor X50i+ presenta un caratteristico modulo fotocamera posteriore che ospita due fotocamere e un flash LED. I bordi del telefono sono piatti e dovrebbe essere disponibile nelle splendide varianti di colore blu e rosa. Sfortunatamente, il lato anteriore del dispositivo non è visibile nel poster trapelato, lasciandoci curiosi di sapere se sarà dotato di un foro o di uno schermo con notch a goccia. Inoltre, il dispositivo sembra essere dotato di uno scanner di impronte digitali laterale per un comodo sblocco.

Passando alle specifiche voci di corridoio, si ritiene che l'Honor X50i+ corrisponda al dispositivo precedentemente certificato con il numero di modello LLY-AN00. Secondo l'elenco del TENAA, lo smartphone dovrebbe avere un generoso display LCD FHD+ da 6.7 ​​pollici con una risoluzione di 2412 x 1080 pixel e potenzialmente una frequenza di aggiornamento elevata. Ad alimentare l’X50i+ ci sarà un chip non specificato da 2.4 GHz, che garantirà prestazioni senza interruzioni e connettività 5G.

Inoltre, si prevede che Honor X50i+ offra molteplici opzioni di RAM che vanno da 6 GB a ben 16 GB, insieme a varie capacità di archiviazione a partire da 128 GB fino a 1 TB. Vale la pena notare che il dispositivo non supporterà l'espansione della memoria esterna.

Gli appassionati di fotocamere saranno felici di sapere che si dice che l'Honor X50i+ vanti un'impressionante configurazione della fotocamera. Si dice che la fotocamera frontale sia un obiettivo da 8 megapixel, mentre la configurazione posteriore dovrebbe includere un'enorme fotocamera primaria da 108 megapixel accompagnata da una fotocamera secondaria da 2 megapixel.

È interessante notare che Honor X50i+ è già disponibile per i preordini in Cina e si dice che farà il suo debutto ufficiale il 10 novembre, in concomitanza con il festival dello shopping cinese Double Eleven (11 novembre). Aspettiamo con ansia maggiori dettagli ufficiali e la possibilità di provare in prima persona questo atteso smartphone.

