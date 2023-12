Honor annuncia la collaborazione con Porsche Design per un nuovo smartphone

Honor ha recentemente svelato un'entusiasmante collaborazione con Porsche Design, che porterà all'imminente lancio di un nuovo smartphone come parte della serie Honor Magic 6. Questa partnership mira a combinare la tecnologia innovativa di Honor con la filosofia di design senza tempo di Porsche. L’essenza di questa collaborazione può essere riassunta nello slogan “Born for Pioneers”.

L'entusiasmo iniziale che circondava questa joint venture è stato ulteriormente intensificato da un poster in anteprima con il Prof. FA Porsche, il progettista originale dell'iconica Porsche 911. Questo poster sottolineava la ricerca di diventare il prossimo classico e rendeva omaggio alla ricca eredità di design di Porsche.

È interessante notare che questa non è la prima incursione di Honor nel territorio del Porsche Design. I suggerimenti del presidente di Honor, Zhao Ming, hanno suggerito lo sviluppo di una versione speciale personalizzata, forse chiamata edizione Magic6 Porsche. L'annuncio ufficiale ora conferma queste speculazioni e pone le basi per uno smartphone di fascia alta che mira a rivaleggiare con la straordinaria serie master di Huawei.

La collaborazione in corso tra Huawei e Porsche Design, vista in particolare nell'RS Porsche Design sulla serie Mate 9, ha creato grandi aspettative per l'imminente Honor Porsche Design. Con il passaggio di Huawei al proprio marchio “Extraordinary Masters”, Honor ha ora l’opportunità di brillare e creare un nuovo capitolo in questo viaggio di collaborazione.

Gli appassionati possono aspettarsi la serie Honor Magic 6, con un focus particolare sul Magic 6 Porsche Design. Si prevede che questo smartphone offra una miscela perfetta di tecnologia all'avanguardia ed estetica sofisticata. Già dotato della certificazione 3C, che conferma il supporto per la comunicazione satellitare, Honor Magic 6 è pronto ad avere un impatto significativo nel competitivo mercato degli smartphone. Questo dispositivo invita gli utenti ad abbracciare il futuro, incarnando lo spirito dei pionieri.

Resta sintonizzato sul nostro canale WhatsApp, Google News, YouTube e Twitter per gli ultimi aggiornamenti su questa entusiasmante collaborazione tra Honor e Porsche Design.

Fonte originale: [Collaborazione Honor con Porsche Design](https://sparrowsnews.com/honor-collaboration-with-porsche-design/)