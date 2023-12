Il nuovo smartphone Honor, il 90 GT, sarà svelato a breve

By

Honor ha confermato che il suo attesissimo smartphone, l'Honor 90 GT, sarà presentato ufficialmente il 21 dicembre in Cina. L'annuncio è arrivato dopo mesi di speculazioni e voci, che ora si sono rivelate vere. Si prevede che lo smartphone rappresenterà un punto di svolta nel mercato, ricco di funzionalità interessanti e un design elegante.

Le immagini trapelate del pannello posteriore dell'Honor 90 GT mostrano una finitura in pelle vegana, conferendogli un aspetto premium ed elegante. Il testo sotto l'isola della fotocamera conferma che lo smartphone includerà una potente fotocamera primaria da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), promettendo straordinarie capacità fotografiche.

Lo smartphone sarà disponibile per il preordine sul sito ufficiale di Honor in Cina, offrendo ai clienti una gamma di opzioni di colore, tra cui nero, oro e l'accattivante versione blu. Inoltre, Honor 90 GT sarà disponibile in quattro diverse configurazioni di memoria, consentendo agli utenti di scegliere tra 12 GB/256 GB, 16 GB/256 GB, 16 GB/512 GB o l’enorme 24 GB/1 TB.

Sebbene le specifiche esatte dell'Honor 90 GT non siano state ancora rivelate, le fonti suggeriscono che sarà alimentato dall'attesissimo SoC Snapdragon 8 Gen 2, garantendo prestazioni velocissime ed efficienti capacità multitasking.

Gli appassionati di Honor attendono con impazienza di saperne di più sulle specifiche e sulle caratteristiche uniche dello smartphone. Con la presentazione ufficiale ormai alle porte, i clienti possono aspettarsi di ricevere informazioni dettagliate nei prossimi giorni che precedono l'evento.

L'Honor 90 GT promette di essere un degno contendente nel mercato degli smartphone, offrendo tecnologia all'avanguardia e un design impressionante. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questo nuovo entusiasmante dispositivo.

Fonte (in cinese) | attraverso