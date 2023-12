Il nuovo telefono di punta Honor 90 GT verrà lanciato con caratteristiche impressionanti

L'attesissimo smartphone Honor 90 GT è stato confermato dall'azienda e dovrebbe fare il suo debutto ufficiale il 21 dicembre in Cina. Anche se non c'è ancora alcuna conferma ufficiale, circolano voci sul possibile lancio di altri dispositivi oltre all'Honor 90 GT, tra cui l'Honor X50 GT e l'Honor Tablet 9.

Le immagini trapelate dell'Honor 90 GT mostrano il suo straordinario design. Il dispositivo vanta un display OLED piatto con bordi piatti. Il pannello posteriore presenta una bellissima tonalità blu e ospita un'isola fotografica di colore nero con due fotocamere, un flash LED e un logo GT. Il dispositivo sembra avere anche un sensore di impronte digitali laterale, che ne aumenta la comodità e la sicurezza.

In termini di specifiche, si dice che l'Honor 90 GT sia dotato di un impressionante pannello OLED che offre una risoluzione di 1.5K e dimmer PWM a 3840Hz. Sebbene non siano disponibili informazioni sulla fotocamera anteriore, si dice che la configurazione della fotocamera posteriore includa una fotocamera principale da 50 megapixel con funzionalità di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Sotto il cofano, il dispositivo dovrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2 e supporterà la ricarica da 100 W.

È probabile che Honor 90 GT sia disponibile in più configurazioni, tra cui 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione, 16 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione, 16 GB di RAM + 512 GB di spazio di archiviazione e 24 GB di RAM + 1 TB di spazio di archiviazione. Inoltre, il dispositivo sarà disponibile in tre opzioni di colore: oro, nero e blu.

Con il suo design impressionante e le presunte specifiche potenti, l'Honor 90 GT dovrebbe diventare un importante concorrente nel mercato cinese. Si scontrerà con dispositivi popolari come il Redmi K70, così come con i prossimi telefoni come iQOO Neo 9 e OnePlus Ace 3. I fan e gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza il lancio ufficiale per mettere le mani su questa prestazione telefono di punta conveniente e mirato.