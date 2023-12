Studenti in istruzione domiciliare a Wall Township esclusi dalle attività scolastiche

Con una mossa controversa, il consiglio scolastico di Wall Township nel New Jersey ha approvato un cambiamento di politica che impedisce agli studenti che studiano in casa di partecipare a sport scolastici, club e altre attività extrascolastiche. Questa decisione ha causato una reazione negativa da parte dei genitori e dei bambini istruiti a casa che si sono opposti al cambiamento di politica in una riunione di settembre.

L’aumento dell’istruzione domiciliare nel New Jersey, in particolare durante la pandemia di COVID-19, ha portato a maggiori discussioni sull’inclusione degli studenti istruiti a domicilio nelle attività della scuola pubblica. Mentre alcuni stati consentono agli studenti che frequentano l'istruzione domiciliare di partecipare ad attività sportive e ad altre attività interscolastiche, il New Jersey lascia questa decisione ai distretti scolastici locali.

Il consiglio scolastico di Wall Township ha citato divieti simili per gli studenti che studiano in casa nelle comunità vicine come motivo del loro cambiamento di politica. Tuttavia, i funzionari del consiglio scolastico non hanno fornito alcun commento in merito alla loro decisione.

Sia la New Jersey Homeschool Association che la Home School Legal Defense Association hanno rifiutato di prendere posizione sulla decisione del consiglio scolastico di Wall Township. Tuttavia, hanno espresso la speranza che le scuole pubbliche possano trovare modi per essere più inclusive rispettando la scelta dell’istruzione domiciliare.

I critici del cambiamento politico sostengono che esso è esclusivo e nega agli studenti che frequentano l’istruzione domiciliare l’opportunità di partecipare ad attività con i loro coetanei della scuola pubblica. Credono che consentire agli homeschooler di impegnarsi in attività scolastiche abbia il potenziale per promuovere una comunità più forte e più sicura.

Il divieto per gli studenti che studiano in casa di partecipare ad attività extrascolastiche è stato implementato anche in altri distretti scolastici del New Jersey, come Middletown. Tuttavia, i membri della comunità di Middletown si sono espressi apertamente nella loro opposizione alla politica, esortando il consiglio scolastico a riconsiderarla.

L’istruzione domiciliare ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, opzione diventata ancora più popolare durante la pandemia di COVID-19. Nel New Jersey, le iscrizioni all’istruzione domiciliare sono in aumento già da prima della pandemia e, nonostante il ritorno alla normalità delle scuole, molti studenti continuano a scegliere l’istruzione domiciliare.

La questione se gli studenti che hanno studiato a casa debbano essere autorizzati a partecipare alle attività della scuola pubblica rimane una questione controversa, con opinioni divergenti sulla questione. In definitiva, spetta a ogni singolo distretto scolastico decidere come gestire l’inclusione degli studenti che hanno studiato a casa nelle attività extrascolastiche.