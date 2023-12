Uomo spara a un intruso durante uno scontro vicino all'Hollywood Bowl

Trama: Secondo le autorità, un uomo è stato colpito dal vicino dopo essersi introdotto con la forza nella sua casa vicino all'Hollywood Bowl. L'incidente è avvenuto mentre il vicino, secondo quanto riferito, stava vivendo un episodio mentale e aveva precedentemente causato danni a un'auto. Il proprietario della casa ha recuperato un'arma da fuoco e ha sparato all'intruso dopo che si era rifiutato di andarsene. L'intruso è stato portato in ospedale con ferite non mortali. Non vi è incertezza se il proprietario della casa dovrà affrontare accuse e la polizia sta indagando se la sparatoria sia stata un atto di legittima difesa.

Scontro irrisolto scoppia in una sparatoria vicino all'Hollywood Bowl

Una situazione di tensione si è verificata vicino al famoso Hollywood Bowl quando un uomo ha sparato a un intruso che si era introdotto con la forza nella sua casa. Secondo quanto riferito, l'incidente sarebbe avvenuto dopo che l'intruso, apparentemente in preda ad un attacco psichico, avrebbe causato danni ad una Porsche parcheggiata nelle vicinanze. Il proprietario della casa ha affrontato l'intruso e gli ha chiesto di andarsene, ma quando l'intruso ha rifiutato, il proprietario della casa è ricorso all'uso di un'arma da fuoco.

Il quartiere è stato avvolto nel caos mentre gli echi degli spari risuonavano in tutta la zona. Testimoni hanno riferito che l’intruso, che rimane non identificato, mostrava segni di angoscia e affermava di essere una divinità, gridando ripetutamente: “Io sono Dio!”

Le autorità sono intervenute prontamente sul posto dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso riguardante un'aggressione con un'arma mortale. L'intruso è stato successivamente portato d'urgenza in ospedale con ferite che si è ritenuto non fossero pericolose per la vita.

Steve Costello, un visitatore venuto da Las Vegas, ha fatto luce sulla situazione. Costello ha rivelato che l'intruso era conosciuto come "Alex" e aveva recentemente subito la perdita di suo padre. Questa tragedia apparentemente causò un tumulto emotivo, spingendo Alex a vendere la sua proprietà e la sua auto.

Vicini anonimi hanno rivelato che l'intruso ha precedenti di malattie mentali e abuso di sostanze. Hanno espresso preoccupazione per il suo stato d'animo instabile e hanno sottolineato la necessità di un aiuto professionale.

Le indagini della polizia sulla sparatoria sono in corso e gli investigatori sono al lavoro per accertare se le azioni del proprietario della casa possano essere classificate come atti di legittima difesa. Al momento non è chiaro se il proprietario della casa dovrà affrontare eventuali accuse legate all’incidente.