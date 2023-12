Emergono tendenze inaspettate nelle vendite e nei prezzi delle case esistenti

Riepilogo: i dati recenti sulle vendite e sui prezzi delle case esistenti rivelano tendenze sorprendenti in varie città degli Stati Uniti. Mentre alcune aree stanno registrando una crescita significativa sia nei conteggi che nei prezzi, altre stanno affrontando un calo. Questo articolo evidenzia alcune delle città più importanti e le tendenze divergenti nei loro mercati immobiliari.

1. Toledo, Ohio: Toledo è in cima alla lista con un notevole aumento del 14% nelle vendite di case esistenti anno su anno. Inoltre, il prezzo di vendita medio è aumentato dell’8.3%, superando del 2017% la media del periodo 2019-43.4.

2. Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA: nonostante un calo del 35.1% nel numero di vendite di case esistenti rispetto alla media degli ultimi tre anni, Oxnard-Thousand Oaks-Ventura registra una sorprendente crescita del 18% nel prezzo di vendita medio su base annua -anno.

3. Rochester, NY: Sebbene le vendite di case esistenti siano diminuite del 20.6%, il prezzo di vendita medio a Rochester è aumentato del 10.4%, con un conseguente aumento sostanziale del 66.5% rispetto alla media del periodo 2017-2019.

4. San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA: In un contesto di calo del numero di case vendute esistenti e del prezzo di vendita medio, San Diego registra ancora una crescita delle vendite dell'11% su base annua e un aumento dei prezzi del 5.4% rispetto al Media 2017-2019.

5. Riverside-San Bernardino-Ontario, CA: nonostante un calo del 25.2% nelle vendite di case esistenti, il prezzo di vendita medio nell'area di Riverside-San Bernardino-Ontario vede una modesta crescita del 2%, con un conseguente aumento del 53.9% rispetto al media triennale.

Queste tendenze sorprendenti in varie città evidenziano la diversa natura del mercato immobiliare e offrono opportunità uniche sia per gli acquirenti che per i venditori. Comprendere queste tendenze localizzate è fondamentale per prendere decisioni informate nel mercato immobiliare. Sia che una città stia vivendo una fase di crescita o di declino, è essenziale rimanere informati sul panorama in continua evoluzione delle vendite e dei prezzi delle case.