Holophonix espande i servizi per supportare progetti audio immersivi

Holophonix, uno sviluppatore leader di tecnologia, sta espandendo i propri servizi per includere noleggio di apparecchiature, supporto tecnico e servizi di produzione per progetti audio coinvolgenti. Il presidente e fondatore dell'azienda, Gaetan Byk, ritiene che supportare artisti, marchi e istituzioni culturali nel potenziare la loro dimensione sonora sia un'estensione naturale della loro attività originaria.

Con un vasto inventario che comprende oltre un centinaio di altoparlanti, controller amplificati Powersoft e processori Holophonix, Holophonix è ben attrezzata per fornire sistemi audio coinvolgenti per vari progetti. Questa attrezzatura è ora disponibile per il noleggio, con o senza servizi tecnici o di produzione associati.

Oltre ad offrire le proprie apparecchiature, Holophonix mira a collaborare con fornitori di servizi tecnici storici e rinomati. Sfruttando le proprie competenze, know-how e prodotti, Holophonix può assistere nell'esecuzione di progetti sonori immersivi complessi.

Questa espansione dei servizi avviene poiché Holophonix si è già affermata come partner affidabile nella spazializzazione del suono. Negli ultimi tre anni, l'azienda ha supportato il Festival di Avignone nell'implementazione del suo sistema di spazializzazione sonora nel Cortile d'Onore del Palazzo dei Papi.

La decisione di offrire noleggio di apparecchiature, supporto tecnico e servizi di produzione dimostra l'impegno di Holophonix nel soddisfare la crescente domanda di esperienze sonore coinvolgenti. Mentre la tecnologia continua ad avanzare e il pubblico cerca contenuti più coinvolgenti e coinvolgenti, Holophonix è ben posizionata per fornire gli strumenti e le competenze necessarie per progetti di successo.

Con i suoi servizi ampliati, Holophonix mira non solo a migliorare la dimensione sonora dei progetti artistici, ma anche a contribuire al successo e all'impatto complessivo di questi progetti. Supportando artisti, marchi e istituzioni culturali, Holophonix contribuisce a plasmare il futuro del suono immersivo.