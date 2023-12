Aggiorna il tuo sistema audio domestico con una soundbar Sonos Arc scontata

Desideri migliorare la tua esperienza audio domestica? Non cercare oltre Sonos Arc Soundbar. Sonos, noto per i suoi altoparlanti di alta qualità, offre attualmente una soundbar Sonos Arc SL rinnovata a un prezzo scontato di $ 509.00. Si tratta di un significativo risparmio di $ 170 rispetto al normale prezzo al dettaglio.

La Sonos Arc Soundbar è considerata una delle migliori soundbar sul mercato, e per una buona ragione. La sua lunghezza di 45″ consente undici altoparlanti interni progettati con precisione, inclusi due canali di altezza dedicati, garantendo una qualità del suono eccezionale. Grazie alla compatibilità Dolby Atmos, questa soundbar crea un'esperienza audio coinvolgente, facendoti sentire parte dell'azione.

Una delle caratteristiche distintive della Sonos Arc Soundbar è la sua modularità. Può essere accoppiato in modalità wireless con altri altoparlanti e subwoofer Sonos, consentendoti di espandere facilmente il tuo sistema audio e distribuire il suono in tutta la casa. Inoltre, dispone di funzionalità utili come un sensore di luce ambientale, HDMI eARC, controlli touch capacitivi e connettività WiFi.

La “SL” in Sonos Arc SL sta per “silenzio”, a indicare che questa versione non include un microfono. Questo può essere visto come un vantaggio per chi è preoccupato per la privacy, poiché significa che la soundbar non è compatibile con assistenti vocali come Google Assistant o Alexa.

I prodotti ricondizionati Sonos vengono sottoposti a test rigorosi e vengono forniti con tutti gli accessori, i manuali e la documentazione necessari. Sono inoltre confezionati in ottime condizioni. Inoltre, Sonos offre una garanzia di 1 anno sui prodotti ricondizionati, garantendoti la massima tranquillità durante l'acquisto.

Aggiorna il tuo sistema audio domestico con Sonos Arc Soundbar e goditi un audio di alta qualità che riempie la stanza. Non perdere questa offerta scontata di Sonos e migliora la tua esperienza audio oggi stesso.