Il nuovo gioco di James Bond adotta un approccio furtivo al genere spia

IO Interactive, i creatori della famosa serie Hitman, hanno lavorato duramente su un nuovo gioco di James Bond. Tuttavia, assicurarsi i diritti sull'iconico franchise di spionaggio non è stato un compito facile, poiché lo studio ha dovuto convincere Eon Productions, i proprietari di Bond, che non stavano creando un altro sparatutto in prima persona (FPS) ricco di azione.

In un'intervista con la rivista Edge, il CEO di IO Interactive Hakan Abrak e il comproprietario Christian Elverdam hanno discusso la loro visione per il prossimo gioco di 007. Hanno rivelato che Eon Productions inizialmente ha mostrato riluttanza verso un'altra versione FPS "orientata all'azione", poiché non erano soddisfatti della direzione dei precedenti giochi di Bond.

Per conquistare i proprietari di Bond, IO Interactive ha presentato una presentazione unica incentrata su un'esperienza di spionaggio orientata allo stealth giramondo. Lo studio ha sottolineato l'importanza del gameplay strategico, in cui i giocatori devono spostarsi nei luoghi senza causare danni inutili o impegnarsi in eccessiva violenza.

Piuttosto che sparatorie infinite e una raffica di armi, il gioco Bond di IO Interactive trarrà ispirazione dalla serie Hitman, dove la furtività è fondamentale e la violenza è l'ultima risorsa. Questo approccio promette una rappresentazione più sofisticata e fedele al personaggio del noto agente.

Secondo Elverdam, Eon Productions ha riconosciuto e apprezzato la raffinatezza del concetto di agent fantasy di IO Interactive, concedendo infine loro il via libera per procedere con lo sviluppo del loro progetto Bond. I fan attendono con impazienza maggiori dettagli su questo nuovo gioco di spionaggio basato sullo stealth, che ha il potenziale per dare nuova vita al franchise di videogiochi di James Bond.

Fonte: rivista Edge tramite GamesRadar

FAQ

Qual è il nuovo gioco di James Bond sviluppato da IO Interactive?

Il nuovo gioco di James Bond sviluppato da IO Interactive è un gioco di spionaggio orientato allo stealth che mira a fornire un'esperienza di gioco più sofisticata e strategica, rispetto agli sparatutto in prima persona ricchi di azione del passato.

Perché è stato necessario convincersi per ottenere i diritti per il franchise di Bond?

Eon Productions, i proprietari del franchise di Bond, inizialmente non erano interessati a un altro gioco FPS "orientato all'azione" a causa della loro insoddisfazione per i precedenti titoli di Bond. IO Interactive ha dovuto proporre un concetto unico incentrato sullo stealth e sul gameplay strategico per conquistarli.

Cosa c'è di diverso nell'approccio di IO Interactive al gioco di Bond?

L'approccio di IO Interactive si concentra su un'esperienza di spionaggio giramondo e orientata allo stealth, in cui i giocatori devono spostarsi attraverso luoghi senza causare danni inutili o ricorrere alla violenza a meno che non sia assolutamente necessario. Il gioco trae ispirazione dalla serie Hitman di IO Interactive, sottolineando l'importanza della furtività e del processo decisionale strategico.

Quando verranno rivelate ulteriori informazioni sul Progetto 007?

Dettagli specifici su Project 007, il titolo provvisorio del nuovo gioco di Bond, non sono stati divulgati. I fan attendono con impazienza ulteriori annunci da parte di IO Interactive riguardanti l'uscita del gioco e le funzionalità di gioco.