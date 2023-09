Presentazione del nuovo TV 100K da 4 pollici di Hisense: uno sguardo al futuro dell'home entertainment

By

Hisense USA ha recentemente presentato la sua ultima innovazione al CEDIA Expo 2023: un rivoluzionario televisore 100K da 4 pollici destinato a rivoluzionare il settore dell’intrattenimento domestico. Doug Kern, direttore marketing del gruppo Hisense USA, ha offerto un tour esclusivo delle eccezionali funzionalità del televisore a Mark Henninger di S&V.

La stella dello spettacolo è senza dubbio il pannello nativo a 144 Hz pronto per il gioco della TV. Questa straordinaria funzionalità garantisce un gameplay fluido e fluido, offrendo ai giocatori un'esperienza coinvolgente senza precedenti. Per migliorare ulteriormente le immagini, il televisore incorpora la tecnologia di retroilluminazione mini-LED, che vanta oltre 1,600 zone di attenuazione locale e una luminosità di picco di 1500 nit. Ciò garantisce un contrasto incredibile e colori vivaci, dando vita a film, programmi TV e giochi come mai prima d'ora.

Sebbene il prezzo di “riferimento” per questa meraviglia da 100 pollici sia fissato a 10,000 dollari, Kern ha lasciato intendere che il prezzo effettivo al momento del lancio sarebbe inferiore a cinque cifre, rendendolo più accessibile ai consumatori. Questo posizionamento rafforza l'impegno di Hisense nel fornire tecnologia all'avanguardia a un prezzo accessibile.

L'attesa che circonda questo straordinario televisore è palpabile, poiché promette di ridefinire il modo in cui godiamo dell'intrattenimento nel comfort delle nostre case. La dimensione del display da 100 pollici crea un'esperienza visiva davvero coinvolgente, trasportando gli spettatori nel cuore dell'azione. Che si tratti di guardare gli ultimi film di successo o di fare il tifo per la tua squadra sportiva preferita, questo televisore offre uno spettacolo visivo senza eguali.

Con i progressi tecnologici, il futuro dell’intrattenimento domestico è senza dubbio luminoso. Il nuovo televisore 100K da 4 pollici di Hisense rappresenta una pietra miliare significativa nel settore, mostrando le possibilità di ciò che può essere realizzato. Presto i consumatori avranno l'opportunità di portare l'esperienza del cinema direttamente nel proprio salotto con questo straordinario televisore.

