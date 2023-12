Houston ISD pubblica i punteggi di responsabilità per le scuole pubbliche

Secondo recenti rapporti, Houston ISD ha recentemente pubblicato i punteggi di responsabilità da A a F per le sue scuole pubbliche. Ciò avviene dopo la sentenza di un giudice che ha temporaneamente bloccato la Texas Education Agency (TEA) dal farlo.

I funzionari dell'ISD di Houston hanno utilizzato la stessa metodologia e la nuova formula che il TEA avrebbe utilizzato quest'anno. Molti distretti hanno espresso preoccupazione per il fatto che questa nuova formula potrebbe comportare un calo significativo dei punteggi delle loro scuole.

I punteggi pubblicati indicano che un totale di 111 scuole nell'ISD di Houston hanno ricevuto un voto D o F, mentre 64 scuole sono state classificate come C, 58 scuole hanno ricevuto una B e solo 35 scuole hanno ricevuto una valutazione A. Questi voti riflettono le prestazioni e la qualità dell'istruzione in ciascuna rispettiva scuola.

Lo Houston Chronicle ha riferito che un processo è previsto per il 12 febbraio per determinare se alla TEA sarà consentito pubblicare i voti. Questo processo avrà probabilmente implicazioni significative per il futuro dei punteggi di responsabilità in Texas.

È importante notare che questi punteggi hanno lo scopo di fornire una valutazione completa delle prestazioni di ciascuna scuola e di identificare le aree di miglioramento. Fungono da strumento per genitori, educatori e responsabili politici per prendere decisioni informate sul sistema educativo.

