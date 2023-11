L'eccitazione ha inizio: i saldi del Black Friday di Steam sono arrivati!

Gli attesissimi saldi del Black Friday di Steam sono ufficialmente iniziati, offrendo ai giocatori una settimana di stravaganti offerte incredibili su una vasta gamma di titoli popolari. A partire dalle 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET, la vendita promette di essere una sorpresa per gli appassionati di giochi di tutto il mondo. Questo evento tanto atteso durerà fino al XNUMX novembre, offrendo ai giocatori tutto il tempo per dedicarsi al loro passatempo preferito durante le prossime festività natalizie.

Anche se l'elenco completo dei giochi scontati verrà rivelato solo all'inizio dei saldi, Steam ci ha dato un'idea allettante di cosa aspettarci attraverso un emozionante trailer che mostra una selezione di giochi che partecipano all'evento. La scaletta è una miscela impressionante di classici amati e recenti successi. Gemme più vecchie come Terraria e Hunt: Showdown condivideranno le luci della ribalta insieme a versioni più recenti come The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Starfield, promettendo una vasta gamma di opzioni per tutti i gusti di gioco.

Con il recente lancio del tanto ricercato Steam Deck OLED, che ha suscitato l'interesse degli appassionati di giochi portatili, molti guardano con impazienza alla vendita di potenziali sconti sui giochi compatibili con il popolare dispositivo. C'è anche anticipazione riguardo eventuali sconti potenziali sul dispositivo stesso, poiché i giocatori non vedono l'ora di migliorare la propria esperienza di gioco con questo sistema portatile all'avanguardia.

L'inclusione di titoli più recenti, come Like A Dragon: The Man Who Erased His Name e Call Of Duty: Modern Warfare 3, nella vendita rimane incerta. Le vendite precedenti hanno mostrato risultati contrastanti per le versioni recenti, con alcune escluse del tutto o che hanno ricevuto sconti minimi rispetto ad altri titoli. Tuttavia, l'attesa è alta poiché i giocatori attendono con impazienza l'annuncio della disponibilità di questi ambiti giochi e dei potenziali sconti.

Mentre la comunità dei giocatori celebra l'arrivo dei saldi del Black Friday di Steam, l'eccitazione riempie l'aria. Con offerte interessanti, sconti e una fantastica gamma di giochi, questo evento consente ai giocatori di espandere le proprie raccolte ed esplorare nuove avventure senza spendere una fortuna. Preparati ad afferrare i tuoi titoli preferiti e ad intraprendere emozionanti viaggi digitali che ti faranno divertire durante le festività natalizie e oltre!

Domande frequenti

1. Quando iniziano i saldi del Black Friday di Steam?

I saldi del Black Friday di Steam iniziano oggi e iniziano alle 6:8 GMT / 10:1 CEST / XNUMX:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET.

2. Quanto dureranno i saldi del Black Friday di Steam?

La vendita durerà esattamente una settimana e terminerà il 28 novembre, nello stesso momento in cui è iniziata.

3. Quali giochi possiamo aspettarci di vedere in vendita?

Anche se l'elenco completo dei giochi che partecipano all'offerta sarà rivelato solo al suo inizio, un trailer pubblicato da Steam ha lasciato intravedere alcuni titoli inclusi come Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Uomo: Miles Morales e Starfield.

4. Lo Steam Deck OLED sarà scontato durante i saldi?

Gli sconti sullo stesso Steam Deck OLED non sono stati confermati, ma molti giocatori sperano in potenziali riduzioni di prezzo che migliorerebbero la loro esperienza di gioco.

5. I titoli più recenti come Like A Dragon: The Man Who Erased His Name e Call Of Duty: Modern Warfare 3 saranno inclusi nella vendita?

Resta incerto se i titoli più recenti faranno parte della vendita, poiché le vendite precedenti hanno mostrato risultati contrastanti per le versioni recenti. Tuttavia, i giocatori attendono con impazienza eventuali annunci riguardanti la loro disponibilità e potenziali sconti.