Scopri il tuo anno in musica con Spotify Wrapped

Che tu fossi in un viaggio di esplorazione musicale o trovassi conforto nei brani familiari del passato, Spotify era lì per curare la colonna sonora perfetta per il tuo anno. Ora, con l'uscita di Spotify Wrapped 2023, puoi immergerti nei dettagli del tuo anno in rassegna.

2023 Wrapped è una celebrazione dei momenti che hanno definito il tuo anno su Spotify. Mette in mostra i migliori artisti, brani, album e podcast che hanno avuto risonanza con oltre 574 milioni di fan in tutto il mondo. Questa esperienza utente personalizzata è ricca di funzionalità ancora più interattive, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno per celebrare il tuo anno di ascolto.

Per iniziare, assicurati che l'app Spotify sia aggiornata. Quindi, accedi al tuo Wrapped personalizzato nell'app mobile Spotify per iOS e Android. Per la prima volta in assoluto, puoi anche visualizzare Wrapped da qualsiasi browser visitando Spotify.com/Wrapped.

Ecco alcune interessanti funzionalità che puoi aspettarti da Spotify Wrapped 2023:

Io nel 2023:

Scopri le abitudini di streaming che hanno definito il tuo ascolto di musica durante tutto l'anno. Svela un carattere di ascolto unico, adattato ai tuoi gusti e alle tue abitudini su Spotify.

Città del suono:

Esplora la città che meglio si adatta alle tue preferenze di ascolto e alla tua affinità con l'artista. Connettiti con le scene musicali che risuonano di più con te.

I 5 generi principali:

Ottieni una rappresentazione visiva dei tuoi cinque generi musicali principali in un divertente design ispirato ai sandwich. Scopri come questi generi si sono accumulati nelle tue abitudini di ascolto.

I 5 migliori artisti:

Ottieni informazioni dettagliate sui mesi specifici in cui il tuo ascolto ha raggiunto il picco per ciascun artista. Dipingi un quadro più completo del tuo anno su Spotify e degli artisti che hanno contribuito alla tua colonna sonora personale.

I tuoi messaggi dell'artista:

Ricevi messaggi personalizzati dai tuoi artisti migliori all'interno della tua esperienza Wrapped. Visita il feed Wrapped per accedere ai messaggi video di migliaia di artisti, inclusi nomi famosi come Taylor Swift, Bad Bunny, SZA e Jung Kook.

Spotify ha anche introdotto nuovi modi per godersi Wrapped quest'anno. Il feed Wrapped sulla schermata Home di Spotify fornisce un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Wrapped. Scopri le playlist editoriali Best Of, accedi al merchandise dei tuoi artisti migliori, visualizza le opzioni dei concerti vicino a te e molto altro ancora.

Inoltre, invita gli amici a creare una miscela delle tue canzoni migliori utilizzando il filtro Wrapped Top Songs del 2023. Combina i tuoi brani preferiti in un'unica playlist condivisa per un'esperienza musicale collaborativa.

Per rendere i festeggiamenti ancora più emozionanti, Spotify ha pianificato eventi e iniziative sorprendenti in tutto il mondo. Dalla celebrazione della vela di Lil Yachty ad Atlanta ai tagli di capelli unici in Indonesia, questi eventi danno vita a Wrapped, artisti, partner e tendenze di ascolto in modi inaspettati.

Inoltre, i fan possono aspettarsi singoli Spotify speciali da artisti di tutto il mondo, che ti porteranno in un viaggio musicale globale. WonderWrapped ritorna con merch in edizione limitata, consentendo ai fan di scalare le classifiche e prendere parte al divertimento a tema Wrapped. E per gli amanti del calcio, i giocatori dell'FC Barcelona si impegneranno in un gioco d'ipotesi sul Wrapped dell'altro, dando ai fan un'idea delle loro preferenze musicali.

Richiedi le tue canzoni migliori, approfondisci le tue tendenze di ascolto e abbraccia la magia del tuo anno in musica con Spotify Wrapped. Celebra gli artisti, i generi e i momenti che hanno reso il tuo anno indimenticabile.

FAQ

D: Come posso accedere a Spotify Wrapped?

R: Assicurati di avere la versione più recente dell'app Spotify installata sul tuo dispositivo mobile. Apri l'app e troverai la tua esperienza Wrapped personalizzata sulla home page. Puoi anche accedere a Wrapped da qualsiasi browser web visitando Spotify.com/Wrapped.

D: Posso condividere il mio Spotify Wrapped con altri?

R: Assolutamente! Spotify semplifica la condivisione della tua esperienza Wrapped con amici e social network. Basta toccare il pulsante Condividi all'interno dell'app o utilizzare i collegamenti forniti durante la visualizzazione di Wrapped sul Web.

D: Ci sono nuove funzionalità in Spotify Wrapped quest'anno?

R: Sì, Spotify ha introdotto diverse nuove funzionalità per Wrapped 2023. Esplora "Io nel 2023" per un carattere di ascolto personalizzato, scopri la tua Sound Town in base alle tue preferenze musicali e goditi la rappresentazione visiva dei tuoi cinque generi principali nella sezione "Top 5 generi”.

D: Posso ascoltare i messaggi dei miei artisti preferiti?

R: Sì, come parte della tua esperienza Wrapped, riceverai messaggi da uno dei tuoi artisti migliori. Per ulteriori messaggi degli artisti, visita il feed Wrapped dove puoi trovare messaggi video di migliaia di artisti, inclusi nomi famosi come Taylor Swift, Bad Bunny e SZA.

D: Cos'è Spotify Island e WonderWrapped?

R: Spotify Island è un'esperienza interattiva in cui i fan possono ottenere prodotti in edizione limitata ispirati ai loro gusti musicali personalizzati. WonderWrapped fa parte di Spotify Island e offre ai fan l'opportunità di scalare le classifiche e partecipare ad attività speciali a tema Wrapped.

