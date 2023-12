Porsche Design presenta la nuova ed elegante variante di Honor Magic 6

In un'entusiasmante partnership, Porsche Design e Honor si sono uniti per creare una nuova straordinaria variante dello smartphone Honor Magic 6. Le ultime indiscrezioni sul design rivelano un dispositivo elegante e alla moda che sicuramente impressionerà.

L'edizione Porsche Design dell'Honor Magic 6 presenta una sorprendente finitura in pelle bicolore sul retro, con i colori rosso e nero che si incrociano appena sotto l'isola della fotocamera. La tripla fotocamera è posizionata orizzontalmente e i loghi di Honor e Porsche Design sono ben visibili nella parte nera inferiore del retro.

Tuttavia, è l'Honor Magic 6 Pro di Porsche Design a rubare la scena. I render mostrano un dispositivo bianco perla con un accento lussuoso sull'isola circolare della fotocamera, che ricorda l'accelerometro di un'auto sportiva. Il cerchio è ornato con segni rossi sul lato destro, che aumentano il fascino generale. Le telecamere di questa variante sono posizionate in modo univoco in una disposizione triangolare insolita, attirando immediatamente l'attenzione.

Sebbene i dettagli sulle specifiche tecniche delle versioni Porsche Design siano scarsi, le voci suggeriscono che Honor Magic 6 Pro sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Gen 3. Si prevede inoltre che vanterà un display OLED 2K con un ritaglio a forma di pillola per la doppia fotocamera frontale, Magic OS 8.0 basato su Android 14 e una funzione di notifica Smart Island.

Questa collaborazione tra Porsche Design e Honor non è la prima volta che Porsche Design si avventura nel mercato della telefonia mobile. In passato, hanno collaborato con Huawei per creare edizioni esclusive di smartphone popolari come Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 30 RS e Huawei Mate 10 Pro.

Nel complesso, la nuova edizione Porsche Design dell'Honor Magic 6 promette di essere un dispositivo visivamente sbalorditivo e tecnologicamente avanzato che sicuramente farà girare la testa. I fan di Porsche Design e Honor non vedono l'ora di sperimentare il perfetto connubio tra stile e prestazioni nell'ultima offerta di smartphone.