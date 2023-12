I consumatori che sono rimasti vittime di offerte ingannevoli di carte di credito ora hanno diritto a un risarcimento

I regolatori federali hanno annunciato che i consumatori che sono stati ingannati dalle offerte di carte di credito pre-approvate da Credit Karma possono ora presentare un reclamo per ricevere la loro parte di un risarcimento di 3 milioni di dollari. L'azione fa seguito all'azione esecutiva della Federal Trade Commission (FTC) contro Credit Karma nel 2022, in cui si sosteneva che la società avesse informato falsamente i consumatori del loro status di "pre-approvato" o avesse una probabilità del 90% di approvazione. Tuttavia, in molti casi, queste persone non possedevano i requisiti necessari.

La FTC ha affermato che i consumatori interessati che hanno richiesto queste carte di credito non solo hanno dovuto affrontare una dura indagine sui loro rapporti di credito, ma hanno anche potenzialmente danneggiato i loro punteggi di credito se gli venivano negate. Di conseguenza, l'agenzia ha avviato una procedura di reclamo per quasi 500,000 consumatori che potrebbero avere diritto a un risarcimento.

Most of the affected consumers, approximately 497,425 individuals, will receive an email detailing the claims process. However, around 4,000 individuals who do not have an email address on file will receive a notice by mail. To file a claim, individuals can visit ftc.gov/CreditKarma. For any inquiries, they can contact [email protected] or call (866) 848-0871.

Credit Karma ha espresso disaccordo con le accuse della FTC e ha raggiunto un accordo transattivo per porre fine alla questione. L'organizzazione ha chiarito che non è un finanziatore e non prende decisioni sui prestiti. Credit Karma si concentra invece sulla fornitura di informazioni finanziarie ai suoi 130 milioni di membri, inclusa la probabilità di approvazione per vari prodotti finanziari.

Il termine per presentare un reclamo è il 4 marzo 2024. I consumatori colpiti sono incoraggiati a sfruttare questa opportunità di risarcimento e a garantire che i loro diritti siano tutelati.