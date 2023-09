La capsula campione OSIRIS-REx ritorna sulla Terra carica di materiale asteroidale

Nelle prime ore di domenica 24 settembre, la capsula campione della navicella spaziale OSIRIS-REx rientrerà nell'atmosfera terrestre, portando con sé circa 8.8 once (250 grammi) di materiale roccioso raccolto dalla superficie dell'asteroide Bennu nel 2020. Questo campione non è solo il primo asteroide della NASA campione ma anche il più grande mai raccolto nello spazio.

Una volta che la navicella spaziale avrà raggiunto una distanza di circa 63,000 miglia sopra la superficie terrestre, un messaggio da parte degli operatori a terra attiverà il rilascio della capsula, facendola ruotare verso l'atmosfera terrestre. La navicella devierà quindi la sua rotta verso l'asteroide Apophis, continuando la sua missione sotto un nuovo nome: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Dopo un viaggio di quattro ore attraverso lo spazio, la capsula entrerà nell'atmosfera terrestre ad una velocità di circa 27,650 miglia orarie. La compressione dell'atmosfera terrestre creerà abbastanza calore da avvolgere la capsula in una palla di fuoco surriscaldata. Tuttavia, uno scudo termico proteggerà il campione, mantenendo una temperatura simile a quella della superficie di Bennu.

Per garantire un atterraggio sicuro, verranno schierati i paracadute. Innanzitutto, un paracadute frenante stabilizzerà la discesa della capsula a velocità subsoniche, seguito dall'apertura dello scivolo principale. Lo scivolo principale trasporterà la capsula per il resto del percorso, rallentandola fino a circa 11 miglia orarie al momento dell'atterraggio.

Una volta che la capsula atterrerà in un'area designata su un poligono militare nello Utah, una squadra di recupero si avvicinerà ad essa. Il team seguirà il percorso della capsula utilizzando strumenti termici e ottici e la recupererà il più rapidamente possibile per evitare di contaminare il campione con l'ambiente terrestre.

Dopo essere stata localizzata e imballata, la capsula verrà trasportata in elicottero in una stanza bianca temporanea nel poligono militare. Lì, verrà sottoposto all'elaborazione iniziale e allo smontaggio prima di essere trasportato in aereo al Johnson Space Center della NASA a Houston. Al centro, il campione sarà documentato, curato e distribuito per l'analisi agli scienziati di tutto il mondo.

Fonte: Nathan Marder