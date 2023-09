Samsung Galaxy S23 FE: prezzi e speculazioni trapelate

By

L'imminente rilascio degli ultimi prodotti Apple e Google ha catturato l'attenzione di molti appassionati di dispositivi mobili. Tuttavia, i fan sfegatati di Samsung attendono con impazienza notizie sui piani dell'azienda per il futuro. Anche se non è chiaro se Samsung ospiterà un altro evento Unpacked quest'anno, è confermato che diverse "Edizioni Fan" dei suoi popolari dispositivi sono all'orizzonte. Una delle versioni più attese è il Galaxy S23 FE, che fungerà da sequel del popolarissimo S21 FE.

Una delle domande scottanti sul Galaxy S23 FE è stata la sua convenienza. Fino a poco tempo fa, le fughe di notizie e le voci sui prezzi erano scarse. Tuttavia, un tweet di Abhishek Yadav ha fatto luce sull’argomento. Secondo le informazioni trapelate, il Galaxy S23 FE dovrebbe avere un prezzo di Rs. 54,999 per il modello da 128 GB e Rs. 59,999 per il modello da 256 GB in India. Rispetto al normale Galaxy S23, che parte da Rs. 75,000, la Fan Edition è decisamente più economica.

Vale la pena notare che questi prezzi trapelati potrebbero non riflettere il mercato globale. Inoltre, rispetto al suo predecessore, il Galaxy S21 FE, l'S23 FE potrebbe effettivamente essere più costoso. Ciò potrebbe potenzialmente influire sulla sua posizione di miglior telefono 5G economico, soprattutto quando compete con dispositivi come OnePlus 11R e Motorola Edge 40, che offrono spazio di archiviazione e RAM più elevati a prezzi inferiori.

La situazione dei prezzi diventa ancora più incerta se si considera il mercato statunitense. Sebbene i prezzi trapelati si traducano rispettivamente in circa $ 660 e $ 720, sarebbe improbabile per Samsung fissare il prezzo dell'S23 FE a questi livelli quando il normale S23 parte da $ 800. Si ipotizza che l'S23 FE avrà un prezzo di circa $ 600 negli Stati Uniti, eguagliando il suo predecessore, l'S21 FE.

In termini di specifiche, si prevede che sia la variante indiana che quella statunitense del Galaxy S23 FE presenteranno un display AMOLED dinamico da 6.4 pollici a 120 Hz e un sistema di tripla fotocamera posteriore composto da sensori da 50 MP, 8 MP e 12 MP. Inoltre, si dice che il dispositivo abbia una batteria da 4,500 mAh con capacità di ricarica da 25 W e un design simile al Galaxy A54.

Sebbene non sia ancora stato fatto un annuncio formale per il dispositivo, si prevede che il Galaxy S23 FE verrà rilasciato questo mese. I fan Samsung di tutto il mondo attendono con impazienza maggiori dettagli e conferme riguardanti il ​​prezzo e la disponibilità di questo attesissimo smartphone Fan Edition.

Fonte:

– Abhishek Yadav: dettagli sui prezzi trapelati su Twitter

– Nessun URL fornito