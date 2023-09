Quanto è veloce il 5G sugli iPhone Apple? Uno sguardo al salto di prestazioni da iPhone 12 a iPhone 14

By

In previsione dell'evento iPhone 15 di Apple, Opensignal ha pubblicato un rapporto che esamina l'aumento della velocità delle connessioni 5G sugli smartphone Apple da quando l'iPhone 12 è stato introdotto con il supporto 5G. Anche se il rapporto suggerisce che l’aggiornamento all’iPhone 15 potrebbe non essere necessario per tutti, evidenzia il significativo miglioramento delle prestazioni 5G quando si passa da un iPhone 11 o 12 a un iPhone 14.

Lo studio rivela che con il lancio della serie iPhone 14 nell’autunno del 2022, si è verificato un notevole aumento delle prestazioni 5G, soprattutto per i modelli iPhone 14 Pro e Pro Max. Il rapporto di Opensignal fa un ulteriore passo avanti confrontando gli attuali modelli di iPhone con i loro predecessori, oltre ad analizzare le prestazioni 4G dell'iPhone 11 e le prestazioni cellulari complessive dell'iPhone 8.

Negli Stati Uniti, la velocità media del 5G sui dispositivi iPhone 14 è del 47% più veloce di quella della gamma iPhone 12. Sebbene questa differenza possa variare a seconda della località, la maggior parte dei sei paesi esaminati ha riscontrato un aumento significativo della velocità 5G durante l’aggiornamento agli iPhone più recenti.

Opensignal evidenzia inoltre che l'iPhone 14, essendo un dispositivo più recente, supporta gli ultimi standard 5G come Ultra Capacità 5G SA di T-Mobile. Questa tecnologia combina più canali 5G per offrire velocità ultraveloci fino a 3+ Gbps.

Anche se il miglioramento delle prestazioni 4G non è così significativo quando si passa da iPhone 12 a iPhone 14, chi possiede ancora un iPhone 11 può aspettarsi sostanziali miglioramenti di velocità con gli ultimi modelli di iPhone.

Nel complesso, il rapporto dimostra il notevole progresso nelle prestazioni cellulari dall’iPhone 8 fino all’iPhone 14.

Per leggere il rapporto completo di Opensignal sulle prestazioni 5G e 4G, fare clic qui.

Resta da vedere se l'aumento di velocità sarà sufficiente o meno per invogliare gli utenti a passare a un iPhone 14 invece di aspettare l'iPhone 15.

– Rapporto Opensignal sulle prestazioni 5G e 4G.