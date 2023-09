Terza stagione di WoW Dragonflight: svelati nuovi dungeon per Mythic+ Dungeon Pool

L'imminente terza stagione di World of Warcraft Dragonflight promette nuove entusiasmanti avventure per i giocatori, in particolare nel dungeon Mythic+. In linea con la tradizione di riportare in vita i dungeon classici delle espansioni passate, la terza stagione introduce una serie rinfrescante di dungeon, senza ripetizioni di Dragonflight o delle espansioni precedenti. Per la prima volta in questa espansione, i nuovi dungeon rilasciati in Dragonflight saranno inclusi anche nel pool Mythic+, offrendo ai giocatori la possibilità di esplorare l'emozionante Dawn of the Infinite.

Dawn of the Infinite, un nuovo mega dungeon, è diviso in due ali a difficoltà Mitica+, ciascuna con quattro boss. Oltre a questa entusiasmante aggiunta, altri sei dungeon si uniscono al mix. Questi includono i preferiti della vecchia scuola come Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom e Throne of the Tides.

La terza stagione mostra l'impegno di Blizzard nell'incorporare elementi tematici della patch in corso nei dungeon Mythic+. Dungeon come Darkheart Thicket e The Everbloom si allineano perfettamente con la natura druidica della patch 10.2, rendendoli scelte coinvolgenti. I collegamenti storici di Darkheart Thicket con Emerald Dream e la forte corrispondenza tematica di Neltharion's Lair nella seconda stagione evidenziano la dedizione di Blizzard nel mantenere un'esperienza di gioco avvincente.

In termini di rappresentazione, le espansioni Battle of Azeroth e Legion sono al centro dell'attenzione con due dungeon ciascuna. Tuttavia, l’assenza di dungeon nell’espansione Mists of Pandaria continua per la seconda stagione consecutiva. Anche se Cataclysm fa il suo ritorno con l'aggiunta di Throne of the Tides, i giocatori devono ancora vedere i dungeon Mythic+ delle prime tre versioni del gioco: Classic, The Burning Crusade e Wrath of the Lich King.

Anche se la data di uscita esatta della terza stagione di Dragonflight deve ancora essere annunciata, i giocatori possono anticipare il suo arrivo nel quarto trimestre del 2023, portando con sé una serie di nuove emozionanti sfide e avventure.

Definizioni:

Mitica+: una modalità impegnativa nei dungeon di World of Warcraft che aumenta la difficoltà e le ricompense, fornendo incontri più dinamici e impegnativi rispetto al dungeon base.

Dawn of the Infinite: un nuovo "megadungeon" nell'espansione Dragonflight di World of Warcraft, diviso in due ali con quattro boss ciascuna in difficoltà Mitica+.

Elementi tematici: elementi narrativi, estetici o di gioco in linea con il tema o la storia generale di un'espansione o di una patch.

Sogno di Smeraldo: un regno speciale nella tradizione di World of Warcraft, che rappresenta la bellezza lussureggiante e selvaggia della natura.

Fonte:

Autore: Michael Kelly

Articolo di origine: World of Warcraft Dragonflight Stagione XNUMX Mythic+ Dungeon Pool Non presenta ripetizioni, nuovi dungeon dall'espansione