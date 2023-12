I 5 paesi più sicuri e rischiosi per i viaggi nel 2024

Un recente studio condotto dalla società di valutazione del rischio International SOS ha identificato i paesi più sicuri e pericolosi per i viaggiatori nel 2024. Le classifiche tengono conto di vari fattori tra cui livelli di sicurezza, violenza politica, disordini sociali e tassi di criminalità.

In testa alla classifica delle destinazioni più sicure c’è l’Islanda. Con i suoi bassi tassi di criminalità violenta e l’assenza di violenza politica o violenza mirata contro gli stranieri, l’Islanda è considerata un paese estremamente sicuro per i viaggiatori. Seguono a ruota Lussemburgo, Norvegia, Svizzera e Danimarca, tutti meritati il ​​prestigioso titolo di paesi più sicuri al mondo.

All’estremità opposta dello spettro, il Sud Sudan è in cima alla lista come il luogo più pericoloso in cui viaggiare nel 2024. La mancanza di controllo governativo e l’applicazione minima della legge in tutto il paese hanno comportato un rischio estremo per la sicurezza. Gli attacchi violenti da parte di gruppi armati contro viaggiatori e assegnatari internazionali rappresentano una seria minaccia. Anche Afghanistan, Siria, Libia e Somalia rientrano nell’elenco dei paesi più pericolosi a causa della continua instabilità politica e degli alti livelli di violenza.

Con uno sviluppo significativo, la Mappa dei rischi di viaggio del 2024 ha introdotto il cambiamento climatico come fattore nella valutazione della sicurezza dei viaggi. La società di valutazione del rischio ha segnalato un aumento degli allarmi legati al clima, attribuendolo all’aumento delle temperature globali che comportano rischi per la salute in tutto il mondo. Gli eventi di caldo estremo, come le ondate di caldo, stanno diventando sempre più frequenti e possono avere impatti negativi sia sulla salute fisica che mentale.

La Dott.ssa Irene Lai, Direttore medico globale di International SOS, ha sottolineato l'importanza di adattarsi ai cambiamenti climatici e di proteggere la salute. Le imprese sono esortate a elaborare piani per mitigare gli effetti dell’aumento delle temperature, lavorando al contempo per invertire questa tendenza.

In conclusione, i viaggiatori che cercano un viaggio sicuro nel 2024 dovrebbero considerare destinazioni come Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Svizzera e Danimarca. Tuttavia, si consiglia cautela quando si viaggia in Sud Sudan, Afghanistan, Siria, Libia e Somalia a causa dei rischi per la sicurezza associati a questi paesi.