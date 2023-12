Il nuovo ristorante vegano ad Atlanta dà una svolta alla cucina cubana e messicana

By

In una città nota per la sua vivace scena gastronomica, Atlanta ha un nuovo ristorante straordinario che sta facendo scalpore con il suo approccio unico alla cucina vegana. La Semilla, vincitore del premio Eater Atlanta 2023 come “Miglior ristorante della nuova Atlanta”, sta cambiando le regole del gioco con le sue interpretazioni a base vegetale di piatti di carne cubani e messicani.

I proprietari Sophia Marchese e Reid Trapani non sono estranei al settore della ristorazione, avendo iniziato il loro viaggio cinque anni fa con il loro pop-up vegano Happy Seed. La Semilla è il capitolo successivo delle loro avventure culinarie, espandendo il menu e la missione del loro pop-up per celebrare le tradizioni culinarie cubane e i legami familiari attraverso cibo completamente privo di proteine ​​animali.

Ispirandosi alla nonna cubana di Marchese e ai suoi viaggi attraverso l'America centrale e meridionale, Trapani ha trasformato con successo i classici piatti cubani e messicani in versioni vegane che rivaleggiano con le loro controparti ripiene di carne. Dalle ropa vieja empanadas di jackfruit alle confortanti croquetas de jamon a base di patate, La Semilla offre un menu familiare e innovativo.

Un piatto eccezionale è il fungo Bistec de Palomilla della criniera di leone, una versione vegana di un tradizionale piatto di bistecca cubano. I funghi sono preparati per imitare la consistenza e il sapore della carne, fornendo un'alternativa soddisfacente e deliziosa per i commensali vegani.

L'impegno di La Semilla per l'autenticità e il sapore è evidente in ogni piatto. Anche la salsa al queso, un alimento base nella cucina latina, è priva di latticini e apprezzata dai commensali a quasi tutti i tavoli. Le frituras de calabaza, un dolce che la nonna del Marchese approvava personalmente, è una delizia nostalgica ricreata con amore dai trapanesi.

Con la sua atmosfera vivace, musica latina e una sala da pranzo gremita, La Semilla offre una nuova prospettiva sul cibo vegano ad Atlanta. Dimostra che la cucina a base vegetale può essere altrettanto saporita ed entusiasmante dei piatti tradizionali, attirando una vasta gamma di commensali che cercano un’esperienza culinaria unica e deliziosa.

In una città orgogliosa della propria scena culinaria, La Semilla si distingue come pioniere nel mondo della cucina vegana. È una testimonianza della creatività e dell'innovazione della comunità gastronomica di Atlanta e una testimonianza della crescente domanda di opzioni a base vegetale che non compromettano il gusto.