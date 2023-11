Far rivivere le barriere coralline con microalghe “resistenti al calore”: una soluzione di fronte ai cambiamenti climatici

Di [Il tuo nome]

Le barriere coralline, spesso definite “foreste pluviali del mare”, non solo sono di una bellezza mozzafiato, ma svolgono anche un ruolo cruciale nel sostenere gli ecosistemi marini e fornire habitat a innumerevoli specie. Tuttavia, gli impatti devastanti dei cambiamenti climatici, compreso l’aumento della temperatura degli oceani, hanno causato eventi di sbiancamento di massa che minacciano l’esistenza stessa di questi delicati ecosistemi. Tuttavia, una recente scoperta rivoluzionaria da parte di ricercatori dell’Università di Melbourne e dell’Istituto australiano di scienze marine (AIMS) offre un barlume di speranza per le barriere coralline in via di estinzione nel mondo.

Tradizionalmente, le barriere coralline si basano su una relazione simbiotica con microalghe chiamate zooxantelle. Queste minuscole alghe forniscono energia ai coralli, mentre i coralli offrono loro una casa strutturale e nutrienti vitali. Tuttavia, quando la temperatura dell’acqua supera un certo punto, il corallo espelle le microalghe, provocandone lo sbiancamento, la fame e infine la morte.

Nel tentativo di combattere questo fenomeno, il gruppo di ricerca ha intrapreso un progetto innovativo di “evoluzione assistita”. Avevano sviluppato con successo un ceppo di microalghe, noto come Cladocopium proliferum, per resistere a temperature più elevate. Esponendo le microalghe a temperature elevate per un decennio, i ricercatori hanno migliorato la loro tolleranza al calore.

Attraverso esperimenti di laboratorio, il team ha introdotto queste nuove microalghe “resistenti al calore” in frammenti di corallo adulto sbiancati chimicamente. Sorprendentemente, le microalghe non solo hanno mantenuto la simbiosi con il corallo, ma hanno anche facilitato un recupero più rapido dallo sbiancamento, migliorando al tempo stesso la tolleranza al calore dei coralli. Significativamente, questo effetto positivo è stato osservato nei coralli adulti, non solo nelle larve e nei giovani, suggerendo il potenziale per applicazioni più ampie.

Sebbene le implicazioni immediate di questa svolta siano promettenti, i ricercatori avvertono che non si tratta di una soluzione autonoma. Il dottor Wing Yan Chan sottolinea la stabilità a lungo termine e i potenziali benefici della simbiosi tra le microalghe evolute dal calore e i coralli. Tuttavia, la professoressa Madeleine van Oppen sottolinea che, senza un’azione forte sul cambiamento climatico, questi sforzi non saranno sufficienti per salvare le barriere coralline.

Tuttavia, la scoperta di microalghe “resistenti al calore” apre la strada a tecniche innovative di ripristino della barriera corallina. Questa ricerca potrebbe essere replicata a livello globale utilizzando colture di microalghe locali, offrendo un faro di speranza per la conservazione della barriera corallina. Anche se il tempo è essenziale, con la frequenza e la gravità delle ondate di caldo marine previste in aumento, il sostegno alle barriere coralline è vitale per la conservazione degli ecosistemi marini, delle industrie e del patrimonio culturale.

FAQ

1. Cosa sono le microalghe?

Le microalghe sono organismi microscopici che eseguono la fotosintesi, simili alle piante. Si trovano in vari ambienti acquatici e svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi marini.

2. Cos’è lo sbiancamento dei coralli?

Lo sbiancamento dei coralli si verifica quando i coralli espellono le alghe colorate che vivono in simbiosi al loro interno, facendoli diventare pallidi o bianchi. Questa espulsione avviene tipicamente quando i coralli sono sottoposti a condizioni ambientali stressanti, come le alte temperature dell’acqua.

3. In che modo i cambiamenti climatici influiscono sulle barriere coralline?

I cambiamenti climatici, in particolare l’aumento della temperatura degli oceani, rappresentano una minaccia significativa per le barriere coralline. Le temperature elevate dell’acqua possono innescare eventi di sbiancamento di massa, interrompendo la delicata relazione simbiotica tra coralli e microalghe. Inoltre, il cambiamento climatico porta all’acidificazione degli oceani, che mina ulteriormente la salute generale e la resilienza delle barriere coralline.