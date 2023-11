Nuovo titolo: Svelare i segreti del centro della Via Lattea

By

Il centro della nostra Via Lattea rimane un oggetto di studio scientifico affascinante ed enigmatico. Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha catturato una splendida fotografia di questa regione, fornendoci uno sguardo nel cuore della nostra casa galattica. Questa immagine accattivante rivela un denso ammasso di 5 milioni di stelle, che brilla brillantemente nella vasta distesa della Via Lattea.

Gli scienziati sono da tempo incuriositi da questa regione, spesso definita il “battito cardiaco” della nostra galassia. La vicinanza a un buco nero supermassiccio, che risiede nel cuore di questa regione, potrebbe spiegare la sua intensa attività. Posizionato a circa 300 anni luce dalla Terra, il massiccio buco nero esercita un’incredibile attrazione gravitazionale che trasforma le protostelle vicine in vere stelle. Queste giovani stelle, conosciute come protostelle, si stanno rapidamente evolvendo in abbaglianti corpi celesti, alcuni molte volte più grandi del nostro sole.

Prima delle osservazioni pionieristiche del telescopio James Webb, gli scienziati potevano solo fare congetture sulle complessità nascoste in questa regione. Le immagini ad alta risoluzione e la sensibilità fornite dalla tecnologia avanzata del telescopio consentono ai ricercatori di studiare e decifrare i misteri di questo centro galattico con una precisione senza precedenti. Con ogni scoperta, gli scienziati si avvicinano sempre più alla comprensione dei processi che guidano la formazione e l'evoluzione delle stelle nel cuore della Via Lattea.

