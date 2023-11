Nuove modifiche in arrivo al servizio di streaming Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery ha recentemente annunciato cambiamenti che influenzeranno i suoi abbonati senza pubblicità, compresi quelli che sono stati inseriti nel piano da HBO Max. Il servizio di streaming Max rimuoverà alcune funzionalità dal suo piano standard senza pubblicità, come lo streaming 4K e l'HDR. Invece, gli abbonati standard senza pubblicità avranno accesso solo per guardare i loro programmi e film preferiti in risoluzione Full HD.

Le nuove modifiche si riflettono nel piano Standard senza pubblicità aggiornato sulla piattaforma di Max. Se gli utenti desiderano continuare a usufruire dello streaming 4K e HDR, dovranno passare al livello “Ultimate”, che ha un costo di $ 19.99 al mese o $ 199.99 all'anno.

Warner Bros. Discovery aveva precedentemente informato i suoi abbonati senza pubblicità di questi cambiamenti imminenti. Come parte del rebranding in Max, agli abbonati legacy senza pubblicità di HBO Max è stata inizialmente offerta l'opportunità di mantenere alcuni vantaggi, come lo streaming 4K, per almeno sei mesi. Tuttavia, a partire dal prossimo mese, questi vantaggi verranno interrotti per il piano standard senza pubblicità.

Oltre a ridurre l'accesso allo streaming 4K, il servizio di streaming limiterà anche il numero di dispositivi che possono eseguire lo streaming simultaneamente dal servizio a due, invece di tre. Tuttavia, i download offline, che attualmente consentono ai clienti senza pubblicità di scaricare 30 programmi o film sui dispositivi supportati per la visualizzazione offline, rimarranno inalterati.

La decisione della Warner Bros. Discovery di apportare questi cambiamenti è vista come una misura di riduzione dei costi. Sebbene Max non abbia recentemente aumentato il prezzo, il servizio ha gradualmente rimosso i contenuti durante tutto l'anno.

Questi cambiamenti potrebbero deludere alcuni utenti che avevano imparato ad apprezzare l'ampia selezione e le scelte ben curate offerte da Max. Resta da vedere come ciò influirà sull’esperienza di streaming complessiva per gli amanti del cinema e della TV che sono rimasti fedeli al servizio.

Domande frequenti (FAQ)

I cambiamenti influenzeranno tutti gli abbonati allo streaming di Warner Bros. Discovery?

No, queste modifiche avranno un impatto solo sugli abbonati senza pubblicità, compresi quelli che sono stati inseriti nel piano da HBO Max.

Gli abbonati standard senza pubblicità possono comunque guardare programmi e film?

Sì, gli abbonati standard senza pubblicità avranno comunque accesso ai loro programmi e film preferiti, ma la qualità dello streaming sarà limitata alla risoluzione Full HD.

Gli abbonati potranno ancora usufruire dello streaming 4K e HDR?

No, gli abbonati che desiderano usufruire dello streaming 4K e HDR dovranno passare al livello “Ultimate”, che ha un costo aggiuntivo.

Quali altri cambiamenti verranno implementati?

Oltre alla perdita dello streaming 4K e HDR, Warner Bros. Discovery ridurrà anche il numero di dispositivi che possono eseguire lo streaming simultaneo dal servizio a due, da tre.

I download offline saranno interessati?

No, i download offline rimarranno inalterati. I clienti senza pubblicità potranno comunque scaricare 30 programmi o film sui dispositivi supportati per la visualizzazione offline.