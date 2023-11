Hawked: una nuova promettente avventura attende

By

Sei pronto a intraprendere un viaggio esilarante pieno di azione emozionante e tesori indicibili? Preparati, perché Hawked arriverà su Steam Early Access il 30 novembre! Sviluppato da MY.GAMES, questo sparatutto a estrazione in terza persona promette un'esperienza di gioco coinvolgente che ti terrà con il fiato sospeso.

In Hawked, i giocatori avranno l'opportunità di collaborare con altri avventurieri mentre esplorano un'isola vibrante ed enigmatica. Ad ogni svolta e svolta ti aspettano sfide e opportunità entusiasmanti. Dalla risoluzione di enigmi intricati all'impegno in battaglie al cardiopalma contro nemici formidabili, ogni passo che fai ti avvicina alla scoperta di bottini e tesori inestimabili.

Partecipa alla campagna Renegade Rally appena annunciata e intraprendi questa avventura epica con i tuoi amici. Partecipando alla campagna, non solo avrai la possibilità di guadagnare fantastici premi, ma avrai anche l'opportunità di vincere premi speciali che includono una fornitura a vita di valuta premium. Immagina tutte le possibilità che ti aspettano mentre esplori i vasti paesaggi di Hawked e goditi le sue accattivanti meccaniche di gioco.

Mentre la versione Steam Early Access di Hawked è proprio dietro l'angolo, i giocatori su console dovranno aspettare fino all'inizio del 2024 per unirsi all'azione esilarante. Ma state tranquilli, l'attesa varrà la pena! Gli sviluppatori si impegnano a fornire la migliore esperienza di gioco possibile, garantendo che ogni piattaforma riceva una versione fluida e raffinata.

Quindi preparati, raduna i tuoi amici e preparati per un'avventura indimenticabile come nessun'altra. Hawked è destinato a ridefinire il genere con il suo gameplay emozionante, il suo mondo coinvolgente e la trama avvincente. Risponderai alla chiamata e diventerai un esploratore leggendario? La scelta è tua.

Fonte: I MIEI GIOCHI

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è Hawked?

R: Hawked è uno sparatutto a estrazione in terza persona sviluppato da MY.GAMES, che offre un'esperienza di gioco esaltante in cui i giocatori si alleano per esplorare un'isola vibrante, risolvere enigmi, sconfiggere nemici e scoprire bottini e tesori preziosi.

D: Quando Hawked sarà disponibile su Steam Early Access?

R: Hawked sarà disponibile su Steam Early Access a partire dal 30 novembre.

D: Quando uscirà Hawked su console?

R: L'uscita su console di Hawked è prevista per l'inizio del 2024.

D: Cos'è la campagna Renegade Rally?

R: La campagna Renegade Rally è un evento promozionale di Hawked in cui i giocatori possono arruolarsi per ricevere ricompense e avere la possibilità di vincere premi speciali, inclusa una fornitura a vita di valuta premium.

D: Posso giocare a Hawked con i miei amici?

R: Sì, Hawked offre una funzionalità multiplayer cooperativa che ti consente di unirti ad altri giocatori e intraprendere l'avventura insieme.