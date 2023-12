Sony interrompe il supporto Netflix per i dispositivi meno recenti

Sony ha recentemente annunciato che Netflix non sarà più compatibile con le sue smart TV e lettori Blu-ray intelligenti rilasciati tra il 2011 e il 2013. Il motivo di questa decisione viene citato come "limitazioni tecniche" da parte di Sony, anche se si ritiene che Netflix abbia fatto il chiamare per terminare il supporto per questi dispositivi meno recenti. Saranno interessati i modelli delle gamme HX, EX e W, nonché i lettori S995, X9005 e circa 35 lettori Blu-ray.

Sebbene una data esatta di spegnimento non sia stata confermata, Netflix ha indicato che dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio 2024. Questa mossa segue la precedente decisione di Netflix di interrompere il supporto anche per i vecchi televisori Samsung, Panasonic e Sony. come sistema portatile PlayStation TV e PlayStation Vita in ottobre.

Per gli spettatori accaniti di Netflix che desiderano continuare a trasmettere in streaming i propri programmi e film preferiti, sono disponibili un paio di opzioni. Se tieni la tua attuale TV da un decennio o più, ora potrebbe essere il momento perfetto per prendere in considerazione l'aggiornamento. I progressi nella tecnologia dei pannelli e nelle funzionalità intelligenti nel corso degli anni rendono i modelli più recenti un degno investimento. Per aiutarti a prendere una decisione informata, puoi fare riferimento al nostro elenco completo dei migliori televisori Sony quando acquisti un aggiornamento.

Tuttavia, se preferisci massimizzare la durata della tua attuale TV ed evitare il fastidio di sostituirla solo per l'accesso a Netflix, puoi optare per uno streamer multimediale. Due opzioni popolari includono Google Chromecast con Google TV e Apple TV 4K (2022). Questi dispositivi offrono accesso continuo a vari servizi di streaming, incluso Netflix, con interfacce intuitive.

In conclusione, la decisione di Sony di interrompere il supporto Netflix per i suoi dispositivi più vecchi evidenzia i rapidi progressi della tecnologia e la necessità di adattarsi alle piattaforme più recenti. Sia che tu scelga di aggiornare la tua TV o di investire in uno streamer multimediale, ci sono opzioni disponibili per assicurarti di poter continuare a goderti la vasta libreria di contenuti di Netflix.