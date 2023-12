L'UNC combatte contro la dimensione dell'UConn e trova speranza nel cicalino di Ingram

By

Riepilogo: Nonostante abbia lottato contro il vantaggio dimensionale dell'UConn nel primo tempo, Harrison Ingram dell'UNC piomba in campo con una tripla da urlo per ridurre il deficit a cinque punti all'intervallo. Ora, i Tar Heels guardano a uno dei compagni di squadra di Ingram, RJ Davis, per farsi avanti nel secondo tempo e avvicinarli alla vittoria.

In una partita caratterizzata dalle dimensioni dominanti di UConn, Armando Bacot dell'UNC ha affrontato molteplici sfide da parte dei giocatori imponenti degli Huskies, in particolare Donovan Clingan da 7'2 ″. Bacot è riuscito a commettere falli e ad arrivare sulla linea del tiro libero, ma la sua selezione del tiro mancava di precisione, con il risultato di perdere occasioni per rimbalzi e punti. Sfortunatamente, la sua frustrazione ha avuto la meglio su di lui quando ha reagito con forza a un tiro libero rimbalzato, provocando un fallo tecnico fischiato contro di lui.

La penalizzazione della risposta emotiva di Bacot non è piaciuta alla maggior parte degli spettatori, poiché il suo rimbalzo e la sua schiacciata avevano momentaneamente rubato lo slancio ai Tar Heels, solo per essere annullato dalla decisione dell'arbitro. Il deficit di otto punti è rimasto e l'UNC sembrava essere in spirale.

Tuttavia, la situazione è cambiata negli ultimi secondi del tempo quando la palla è arrivata al trasferimento di Stanford Harrison Ingram. Conosciuto per essere freddo sotto pressione, Ingram ha messo a segno con calma una tripla quando il cronometro ha toccato lo zero, riducendo il deficit a cinque punti più gestibili.

L'UNC si avvia all'intervallo in svantaggio ma si sente ottimista di poter rimontare contro i campioni in carica. Sanno di aver bisogno che uno dei loro compagni di squadra, come RJ Davis, si faccia avanti e prenda il comando nel secondo tempo per avvicinarli alla vittoria.

Nel frattempo, la prossima sfida dell'UNC attende mentre affronterà il Kentucky questo fine settimana. I fan hanno l'opportunità di rendere il gioco ancora più emozionante iscrivendosi a FanDuel Sportsbook. Depositando almeno $ 10 e scommettendo $ 5 o più sulle quote moneyline di UNC, i nuovi abbonati possono ricevere un bonus di $ 150 se i Tar Heels emergono vittoriosi.

I Tar Heels rimangono determinati e stanno attivamente cercando una guardia a 5 stelle per rafforzare il proprio roster. La caccia ai migliori talenti continua mentre l'UNC mira a mantenere il proprio vantaggio competitivo nel panorama del basket universitario.