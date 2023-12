La vicepresidente Kamala Harris fa la storia con voti da record

La vicepresidente Kamala Harris ha raggiunto un traguardo significativo nel suo ruolo di voto decisivo al Senato, esprimendo il suo 32esimo voto per sbloccare una situazione di stallo. Questo momento storico stabilisce un nuovo record per il maggior numero di voti decisivi mai espressi da un Vicepresidente. Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha espresso la sua gratitudine al vicepresidente Harris per la sua leadership e il ruolo vitale che ha svolto nel portare avanti importanti leggi come l'American Rescue Plan e l'Inflation Reduction Act. Egli ha sottolineato che senza i suoi voti decisivi questi progetti di legge essenziali non sarebbero stati approvati.

Vale la pena notare che il vicepresidente Harris aveva precedentemente espresso la speranza che la sua autorità nello spareggio non fosse necessaria. Prima di entrare in carica, ha dichiarato la sua intenzione di lavorare instancabilmente per il popolo americano e ha incoraggiato il Senato a trovare un terreno comune invece di raggiungere un punto morto. Tuttavia, le circostanze le hanno richiesto di adempiere ripetutamente a questo dovere costituzionale, dimostrando il suo impegno nel garantire il funzionamento del Senato.

In riconoscimento dei risultati ottenuti dal Vicepresidente Harris, il leader della maggioranza al Senato Schumer le ha consegnato il prestigioso "martelletto d'oro" durante una breve cerimonia nella sala dei ricevimenti del Senato. Il martelletto d'oro è un simbolo di riconoscimento conferito a individui che hanno dato contributi significativi al Senato. Realizzato in ottone, questo stimato premio è stato assegnato per vari motivi nel corso della storia, tra cui per aver presieduto il Senato per più di 100 ore durante una sessione.

I voti decisivi della vicepresidente Harris evidenziano il suo ruolo attivo nel definire la politica e nel prendere decisioni cruciali al Senato. Essendo la prima donna, la prima afroamericana e la prima vicepresidente asiatica-americana, i suoi successi aprono ulteriormente la strada alle future generazioni di leader. Attraverso le sue azioni, la vicepresidente Harris continua a fare la storia e a dimostrare il suo impegno al servizio del popolo americano.