Consolidamento su un Mac: la mia esperienza con il nuovo MacBook Pro da 14 pollici

Di recente ho fatto un giro all'Apple Store di Austin e sono tornato a casa con il nuovo ed elegante MacBook Pro da 14 pollici in nero siderale. Questo acquisto non era qualcosa che avevo pianificato, ma dopo aver visto le recensioni entusiastiche e gli accattivanti video pratici all'inizio della settimana, non ho potuto resistere. Anche se condividerò pensieri più dettagliati in futuro, volevo fornire alcuni spunti rapidi e mostrare alcune immagini pratiche.

Prima di acquistare questo nuovo MacBook Pro, la mia configurazione consisteva in due Mac: un M1 Max Mac Studio e un MacBook Air da 15 pollici. Nel tentativo di semplificare il mio flusso di lavoro, ho deciso di consolidarlo su un singolo Mac. Questa decisione è stata presa da Stephen Hackett e, se non dovesse funzionare, ho scherzosamente promesso di inviargli una fattura per eventuali perdite finanziarie subite.

Possedere due Mac diversi ha sicuramente i suoi pro e i suoi contro. Adoro Mac Studio per la sua potenza e prestazioni e funge da Mac sempre attivo. Tuttavia, gestire preferenze, app e file su due dispositivi può essere una seccatura. Sebbene iCloud Drive aiuti ad alleviare alcune sfide, non è impeccabile. Ci sono stati casi in cui ho dimenticato di spostare un file su iCloud Drive e successivamente non sono riuscito ad accedervi sul mio MacBook Air.

Dato che il nuovo MacBook Pro da 14 pollici è diventato il mio computer principale, ho optato per una configurazione di fascia alta con chip M3 Max con CPU a 14 core, GPU a 30 core, 36 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. L'aggiunta di quattro core CPU aggiuntivi e sei core GPU in più rispetto al mio Mac Studio è impressionante. Anche se ho dovuto sacrificare un po' di RAM, passando da 64 GB a 36 GB, non prevedo che si tratti di una differenza notevole.

Una delle caratteristiche distintive del nuovo MacBook Pro è senza dubbio il display ProMotion e mini-LED. Dopo solo poche ore di utilizzo, sono già entusiasta della grafica migliorata che offre. Per quanto riguarda il colore Space Black, è più scuro di Space Grey ma non è ancora veramente nero. Personalmente propendo per il colore mezzanotte del MacBook Air.

Un miglioramento interessante del rivestimento Space Black è il nuovo sigillo anodizzato, che riduce efficacemente le impronte digitali. Anche se non lo possiedo da molto tempo, le mie impressioni iniziali sono un po' contrastanti. È sicuramente meno soggetto alle impronte digitali rispetto al MacBook Air di mezzanotte, ma solo il tempo dirà quanto regge.

Ho intenzione di utilizzare questo nuovo MacBook Pro insieme al mio Pro Display XDR, collegandolo con un solo cavo tramite il mio dock OWC Thunderbolt 4. Sfortunatamente, Apple non ha ancora portato Face ID o funzionalità cellulari sul Mac, il che diventa evidente durante il processo di configurazione di Touch ID.

Per quanto riguarda la differenza nelle dimensioni dello schermo, il passaggio dal MacBook Air da 15 pollici al MacBook Pro da 14 pollici è qualcosa che sono curioso di sperimentare. Avrà un impatto notevole sul mio flusso di lavoro? Solo il tempo lo dirà.

In conclusione, il mio viaggio con il nuovo MacBook Pro da 14 pollici è appena iniziato. Non vedo l'ora di approfondire questo esperimento e di condividere ulteriori approfondimenti in futuro. Se hai domande o commenti, sentiti libero di scriverli qui sotto.

FAQ

1. Noterò una differenza significativa nelle prestazioni tra il nuovo MacBook Pro e i miei Mac precedenti?

Sebbene il nuovo MacBook Pro offra più core CPU e GPU rispetto ai miei Mac precedenti, l'effettivo incremento delle prestazioni dipenderà dai casi d'uso specifici. Tuttavia, si può affermare con certezza che il nuovo MacBook Pro è una macchina potente che dovrebbe gestire con facilità compiti impegnativi.

2. Come si confronta il display del MacBook Pro da 14 pollici con i modelli precedenti?

Il display ProMotion e mini-LED del nuovo MacBook Pro sono eccezionali e offrono colori vivaci, contrasto migliorato e movimenti più fluidi. Si tratta di un notevole aggiornamento rispetto ai modelli precedenti e migliora l'esperienza visiva complessiva.

3. Quali sono i vantaggi del consolidamento su un singolo Mac?

Il consolidamento su un Mac può aiutarti a semplificare il flusso di lavoro, ridurre la complessità della gestione di più dispositivi e garantire che tutti i tuoi file, preferenze e app siano in un unico posto. Può migliorare la produttività e rendere più facile rimanere organizzati.

4. Il colore nero siderale del MacBook Pro riduce davvero le impronte digitali?

Sebbene il rivestimento Space Black del MacBook Pro abbia un sigillo di anodizzazione migliorato per ridurre le impronte digitali, la sua efficacia può variare da persona a persona. Tuttavia, offre una migliore resistenza alle sbavature rispetto ad alcune altre opzioni di colore.

