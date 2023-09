Hamilton arriva in Galles: acquista subito i tuoi biglietti!

L'attesissimo fenomeno musicale, Hamilton, debutterà in Galles al Donald Gordon Theatre del Wales Millennium Centre. Da martedì 26 novembre 2024 a sabato 25 gennaio 2025, questo spettacolo di Natale promette di essere un evento da non perdere.

I biglietti per Hamilton in Galles sono stati messi in vendita al pubblico venerdì 8 settembre 2023. Le vendite online sono iniziate alle 10:XNUMX, mentre le linee telefoniche erano aperte da mezzogiorno al Wales Millennium Centre. Se non hai ancora acquistato i biglietti, è giunto il momento!

Hamilton racconta la straordinaria storia di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori dell'America. Ispirata all'acclamata biografia di Ron Chernow, "Alexander Hamilton", questa straordinaria produzione ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui i premi Olivier, Tony, Grammy e Pulitzer.

Il creatore dello spettacolo, Lin-Manuel Miranda, è un cantautore e attore dai molti talenti che ha anche contribuito a famosi musical di Hollywood come La Sirenetta, Vaiana e In the Heights. Hamilton presenta una compagnia teatrale e un cast completamente nuovi appositamente riuniti per il tour nel Regno Unito e in Irlanda, che arriverà a Cardiff per una durata di nove settimane.

Non perdere l'occasione di assistere dal vivo alla magia di Hamilton sul palco. Assicurati i tuoi biglietti oggi e preparati per un'esperienza indimenticabile di musica, storia e brillantezza teatrale.

Fonte:

– Il Millennium Centre del Galles

– La biografia di Ron Chernow 'Alexander Hamilton'