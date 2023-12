Il nuovo programma di rinnovo del visto statunitense esclude le persone a carico, lasciando le imprese deluse

Riepilogo: Migliaia di titolari di permessi di lavoro indiani negli Stati Uniti potranno rinnovare il proprio visto senza lasciare il Paese, grazie a un nuovo programma pilota volto a snellire il processo di rinnovo dei visti H-1B. Tuttavia, il programma si applicherà solo ai principali titolari di visto H-1B ed esclude le persone a loro carico, il che ha causato preoccupazione tra coloro che hanno famiglie in America. Sebbene ciò sia visto come una mossa positiva per i singoli dipendenti, le organizzazioni imprenditoriali e i loro membri sostengono un ambito più ampio in futuro, chiedendo in particolare l’inclusione delle persone a carico H-4. Il Dipartimento di Stato prevede di rilasciare 20,000 visti a cittadini stranieri già presenti nel paese nell'arco di tre mesi a partire da dicembre.

Il nuovo programma pilota che consente ai titolari di permesso di lavoro di rinnovare il visto pur rimanendo negli Stati Uniti è certamente un passo nella giusta direzione per migliaia di professionisti indiani. Tuttavia, l’esclusione delle persone a carico dal programma di rinnovamento ha lasciato molte aziende deluse e preoccupate per i propri dipendenti con famiglia.

La decisione del Dipartimento di Stato di includere nel programma pilota solo i principali titolari di visto H-1B ha suscitato la richiesta di un ambito più ampio in futuro. Le organizzazioni imprenditoriali e i loro membri sollecitano il Dipartimento di Stato a prendere in considerazione l'inclusione delle persone a carico di H-4, man mano che si espande o diventa un'iniziativa permanente.

Il programma pilota è stato proposto a febbraio e annunciato formalmente a settembre, durante la visita negli Stati Uniti del primo ministro indiano Narendra Modi. Con il sistema attuale, i titolari del visto devono attendere in media 130 giorni o 6-8 settimane per ottenere un appuntamento per il visto nel loro paese d'origine, rendendo difficile il viaggio internazionale senza rinnovare il visto ogni tre anni.

Con il nuovo programma, il Dipartimento di Stato prevede di rilasciare 20,000 visti a cittadini stranieri già presenti negli Stati Uniti nell'arco di tre mesi, a partire da dicembre. La maggior parte di questi visti sarà concessa a cittadini indiani, dato il loro status di gruppo di lavoratori qualificati più numeroso negli Stati Uniti.

L'obiettivo del programma è accelerare il processo di rinnovo del visto per i viaggiatori indiani, consentendo loro di fissare gli appuntamenti più rapidamente ed evitare la necessità di tornare in India o altrove per un appuntamento per il visto. Ciò libererà anche risorse per le missioni statunitensi in India, poiché potranno concentrarsi maggiormente sull’elaborazione delle nuove domande di visto.

Sebbene l’attuale programma pilota offra qualche sollievo ai singoli titolari di visto H-1B, le preoccupazioni sollevate dalle imprese evidenziano la necessità di un approccio più inclusivo che consideri anche il benessere delle persone a carico. Solo il tempo dirà se il programma pilota si evolverà per soddisfare queste esigenze in futuro.