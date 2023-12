Guild Wars 2 lancia la beta estesa sulla competenza nelle armi

Giocatori di Guild Wars 2, rallegratevi! La tanto attesa beta ampliata sull'abilità nelle armi è ora aperta, offrendo ai tester l'opportunità di addentrarsi nell'entusiasmante regno delle opzioni di costruzione aggiuntive. Aspettati di vedere affascinanti ipnotizzatori brandire fucili e negromanti brandire spade come mai prima d'ora. Ma non è tutto: la beta include una miriade di nuove opzioni di armi e abilità per tutte e nove le professioni.

Progettata per espandere le opzioni di costruzione e colmare le lacune nelle strategie di gioco praticabili, questa beta è pronta a rivoluzionare il modo in cui i giocatori affrontano il combattimento. La beta rimarrà aperta fino alle 10:00 ora del Pacifico del 3 dicembre, garantendo a tutti coloro che dispongono di un account valido la possibilità di sperimentare i nuovi stili di armi. Per partecipare, crea semplicemente un personaggio con qualsiasi professione e tuffati nel mondo aperto, partecipa al PvP strutturato o avventurati negli impegnativi contenuti del gruppo Fractals of The Mists.

Durante la beta, i giocatori sono incoraggiati a lasciare il proprio feedback sui thread dedicati al forum di feedback sulla beta per ciascuna professione. Il team di GW2 attende con impazienza di scoprire cosa i giocatori apprezzano e cosa non apprezzano delle nuove opzioni. Il tuo contributo giocherà un ruolo cruciale nel dare forma all'implementazione finale di queste entusiasmanti aggiunte.

Preparati per Guild Wars 2: Secrets of the Obscure, il rilascio che introdurrà le nuove opzioni di competenza con le armi. Essendo il secondo importante aggiornamento dell'espansione, questa prossima versione promette di portare il gioco a nuovi livelli. Tuttavia, è importante notare che possedere l'espansione sarà necessario per godere appieno di tutte le nuove incredibili opzioni.

A testimonianza del proprio impegno per la soddisfazione dei giocatori, il team di Guild Wars 2 ha anche rilasciato un nuovo aggiornamento per il gioco live. I giocatori possono aspettarsi una serie di modifiche al bilanciamento, nonché aggiustamenti ai contenuti relativi ai requisiti e agli obiettivi di Secrets of the Obscure. Per un elenco dettagliato delle modifiche, assicurati di controllare le note sulla patch sul sito Web ufficiale di Guild Wars 2.

Quindi, preparati, esplora la beta ampliata sull'abilità nelle armi e preparati per il sensazionale futuro che ti aspetta in Guild Wars 2: Secrets of the Obscure!

FAQ

D: Per quanto tempo resterà aperta la versione beta estesa sulla competenza nelle armi?

R: La beta sarà aperta fino alle 10:00, ora del Pacifico, del 3 dicembre.

D: Chi può partecipare alla beta?

R: Tutti i giocatori di Guild Wars 2 con un account in regola sono invitati a partecipare alla beta.

D: Le nuove opzioni per le armi saranno disponibili per tutte le professioni?

R: Sì, tutte e nove le professioni riceveranno almeno una nuova opzione per l'arma.

D: Qual è lo scopo della beta?

R: La beta ha lo scopo di raccogliere feedback dai giocatori e identificare eventuali modifiche o miglioramenti necessari prima del rilascio finale.

D: Devo possedere l'espansione per accedere alle nuove opzioni per le armi?

R: Sì, per goderti appieno tutte le nuove opzioni, dovrai possedere Guild Wars 2: Secrets of the Obscure.