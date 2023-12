Netflix aggiunge la trilogia di GTA alla sua libreria di giochi

Netflix ha apportato un'aggiunta significativa alla sua sezione giochi acquisendo tre titoli iconici della serie Grand Theft Auto. A partire da oggi, gli abbonati Netflix avranno accesso a GTA 3, Vice City e San Andreas nella loro versione mobile della Definitive Edition. Questa mossa rientra nel piano di Netflix di espandere la propria offerta di giochi e soddisfare la crescente domanda da parte dei giocatori.

Mentre in precedenza Rockstar offriva questi giochi a un numero limitato di membri GTA+, Netflix li ha ora resi disponibili a tutti i suoi abbonati standard senza costi aggiuntivi. Questa è senza dubbio un'entusiasmante opportunità per i fan di rivisitare questi giochi classici e rivivere la nostalgia associata a Liberty City, Vice City e San Andreas.

L'aggiunta di questi giochi non è solo un piacere per gli abbonati Netflix esistenti, ma anche una mossa intelligente per attirare nuovi utenti sulla piattaforma. Con l'inclusione della popolarissima trilogia GTA, Netflix dimostra il suo impegno nel fornire un'esperienza di gioco sempre più diversificata.

Inoltre, questa espansione è solo l’inizio per Netflix Games. La piattaforma ha in programma di incorporare più titoli di gioco, comprese esclusive come Hades, in uscita nel 2024 per iOS, e altri giochi acclamati dalla critica come Death's Door e Katana Zero. Questa graduale espansione della libreria di giochi di Netflix promette un futuro luminoso per gli appassionati di giochi sulla piattaforma.

Per accedere ai giochi Netflix, gli utenti possono semplicemente accedere al proprio account Netflix tramite l'app Netflix, l'App Store di Apple o Google Play Store. Avranno bisogno di un abbonamento Netflix attivo e di un iPhone con iOS 16.0 o successivo e un chip A12 o uno smartphone Android.

Quindi, che tu sia un fan dell'atmosfera di Miami di Vice City, dell'ambientazione di New York di GTA 3 o dello sfondo di Los Angeles di San Andreas, questo aggiornamento di Netflix ti offrirà sicuramente ore di intrattenimento e momenti nostalgici.