Netflix annuncia il lancio di GTA Trilogy Definitive Edition per dispositivi mobili

Netflix ha rivelato che porterà GTA Trilogy Definitive Edition sulla sua piattaforma per dispositivi Android e iOS. Il pacchetto include tre titoli classici: Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas, tutti rimasterizzati per una migliore esperienza di gioco.

Sebbene la data di rilascio ufficiale fosse prevista per il 14 dicembre 2023, alcuni utenti potrebbero vedere una data diversa a seconda del fuso orario. Tuttavia, Netflix ha fornito collegamenti agli utenti per verificare la data di uscita esatta della trilogia di GTA in base alla loro posizione.

La parte migliore è che gli abbonati Netflix possono accedere a GTA Trilogy Definitive Edition senza costi aggiuntivi. I non abbonati possono sottoscrivere un abbonamento e ottenere l'accesso immediato a questi titoli.

Per gli utenti Android, il gioco è compatibile con i dispositivi più recenti. Tuttavia, gli utenti iOS devono assicurarsi che i propri dispositivi siano compatibili con il gioco. Netflix ha fornito un elenco di dispositivi iOS compatibili con la trilogia di GTA.

Con l'aggiunta della trilogia GTA alla sua piattaforma, Netflix sta facendo un grande passo verso il futuro dei giochi. I fan del franchise possono ora godersi questi titoli classici sui propri dispositivi mobili, espandendo ulteriormente l'offerta di giochi di Netflix.

Mentre le voci su GTA 6 su PS5 Pro continuano a circolare e con il recente rilascio del DLC Chop Shop per Grand Theft Auto Online, è un momento emozionante per i fan della serie GTA. Il lancio di GTA Trilogy Definitive Edition su Netflix non fa che aumentare l'attesa per il prossimo capitolo della serie.