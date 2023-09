Le voci sulla dimensione dei file e sulla durata del gameplay di Grand Theft Auto VI sono motivo di preoccupazione

L'attesissimo rilascio di Grand Theft Auto VI ha lasciato i fan in trepidante attesa di notizie o aggiornamenti da Rockstar Games. Sebbene il gioco sia ancora in fase di sviluppo, la mancanza di informazioni ha portato a un flusso costante di voci e speculazioni tra i fan.

Una voce recente che ha attirato l'attenzione è l'affermazione secondo cui GTA VI avrà un file di dimensioni enormi di 750 GB e una durata di gioco di circa 400 ore. Ciò ha sollevato preoccupazioni per i giocatori, in particolare per quelli che sono limitati dallo spazio di archiviazione della console.

Le presunte dimensioni del file rappresentano un problema significativo sia per i giocatori su PC che su console. La PS5, ad esempio, ha un disco rigido interno SSD da 825 GB, ma dopo aver riservato lo spazio per i file di sistema, ai giocatori rimangono solo 667 GB. Si dice che la dimensione del file di GTA VI superi quel numero di oltre 80 GB. Mentre la Xbox Series X ha una capacità di archiviazione leggermente maggiore di 1TB, la situazione è ancora difficile, soprattutto per il modello Series S con il suo disco rigido SSD da 512GB.

Per superare questo potenziale problema di archiviazione, i giocatori dovrebbero investire in ulteriore spazio di archiviazione interno SSD per PS5 o schede di espansione SSD per Xbox Series X|S.

Anche se queste voci stanno creando preoccupazione tra i giocatori, è importante prenderle con le pinze fino alla conferma. Sembra improbabile che Grand Theft Auto VI richieda una quantità così enorme di spazio di archiviazione. Tuttavia, evidenzia le potenziali sfide che i giocatori potrebbero dover affrontare con l’aumento delle dimensioni dei file e le opzioni di archiviazione limitate.

Mentre i fan attendono l'uscita di Grand Theft Auto VI, è chiaro che la capacità di archiviazione sarà una considerazione per molti giocatori. Che le voci siano vere o meno, si spera che gli sviluppatori trovino il modo di ottimizzare le dimensioni dei file senza compromettere la qualità o la durata del gioco.

Fonte:

– Notizie su GTA 6 (Twitter)