L'aggiornamento Grounded introduce Playgrounds: un nuovo mondo di creatività e avventura

Grounded, il popolare gioco d'azione di sopravvivenza sviluppato da Obsidian Entertainment, ha appena ricevuto il suo più grande aggiornamento con l'introduzione di Playgrounds. Questa nuova entusiasmante funzionalità consente ai giocatori di liberare la propria creatività e trasformare il cortile in un rifugio personalizzato pieno di esperienze personalizzate.

I parchi giochi in Grounded offrono ai giocatori una vasta gamma di possibilità. Con oltre 300 oggetti artistici, oltre 400 oggetti, oltre 100 oggetti da raccogliere e persino creature personalizzabili, i giocatori possono progettare e costruire i propri ambienti unici. Che si tratti di creare una terra fantastica stravagante o una zona di sopravvivenza impegnativa, le opzioni sono infinite.

Una delle caratteristiche più impressionanti di Playgrounds è il supporto per opzioni logiche avanzate. I giocatori possono ora implementare controlli delle condizioni, porte logiche e timer per creare meccaniche di gioco complesse e dinamiche. Questa profondità di personalizzazione è resa possibile attraverso una gamma di gadget come pulsanti, interruttori, leve e piastre a pressione. L'unico limite è la tua immaginazione!

Inoltre, Playgrounds include opzioni di gioco personalizzate che consentono ai giocatori di perfezionare la propria esperienza. Dalla regolazione della durata giorno/notte all'impostazione della difficoltà di sopravvivenza, del tasso di rigenerazione e del ridimensionamento delle creature, i giocatori hanno il pieno controllo sui parametri di gioco.

L'aggiornamento apporta anche miglioramenti alla modalità di difficoltà media e alla funzionalità della mappa. Il danno dei nemici nella modalità di difficoltà media è stato ridotto del 10%, fornendo un'esperienza di gioco più bilanciata. Gli animali domestici, nel frattempo, ora sono invincibili per impostazione predefinita. La mappa è stata ampliata con varie icone, inclusi indicatori per i muller, oggetti raccolti, linee zip con nomi individuali e un'opzione di attivazione/disattivazione per la visibilità del gruppo. Navigare e coordinarsi con i tuoi compagni di squadra non è mai stato così facile.

Condividere i tuoi capolavori creativi con gli altri è un gioco da ragazzi in Grounded. Genera semplicemente un codice ID per il tuo parco giochi e gli altri giocatori potranno facilmente scaricare e sperimentare in prima persona la tua creazione.

La patch 1.3, che introduce l'aggiornamento Playgrounds, è ora disponibile sulle piattaforme Xbox, PC e Game Pass. Tuffati oggi stesso in questo nuovo mondo di creatività, avventura e scoperta in Grounded!

FAQ

D: Come posso accedere alla funzione Playgrounds in Grounded?

R: La funzione Playgrounds è disponibile nell'ultima patch (1.3) di Grounded. Assicurati che il tuo gioco sia aggiornato e potrai iniziare subito a creare ed esplorare esperienze personalizzate.

D: Posso condividere le mie creazioni di Playground con altri giocatori?

R: Sì, puoi condividere le tue creazioni Playground con altri. Ogni Playground personalizzato viene fornito con un ID codice univoco che puoi condividere con altri giocatori. Possono quindi scaricare e godersi la tua creazione.

D: Esistono limitazioni alle opzioni di personalizzazione in Playgrounds?

R: Le opzioni di personalizzazione in Playgrounds sono vaste e diversificate e ti consentono di liberare la tua creatività. Tuttavia, alcuni elementi e oggetti di scena potrebbero avere restrizioni in base ai meccanismi e all'equilibrio del gioco.

D: Posso giocare a Playgrounds su qualsiasi piattaforma?

R: Sì, la funzionalità Playgrounds è disponibile sulle piattaforme Xbox, PC e Game Pass. Puoi creare e goderti esperienze personalizzate indipendentemente dalla piattaforma su cui stai giocando.