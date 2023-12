La controversia sulla residenza di Elon Musk mette in luce la battaglia per la custodia con Grimes

Una recente istanza legale di Grimes, ex partner del miliardario tecnologico Elon Musk, ha fatto luce sulla loro battaglia per la custodia in corso e ha sollevato dubbi sulla residenza di Musk in Texas. Grimes sostiene che Musk abbia trascorso meno della metà del suo tempo nel 2023 in Texas, dove ha trasferito il quartier generale di Tesla nel 2021.

La disputa sulla custodia tra Grimes, il cui nome legale è Claire Boucher, e Musk è incentrata su quale stato – Texas o California – dovrebbe avere giurisdizione sul loro caso di custodia. Grimes ha fatto causa a Musk in California per la custodia fisica dei loro tre figli, mentre Musk ha intentato una causa in Texas cercando una relazione "genitore-figlio" con i bambini.

Secondo i documenti legali di Grimes, Musk trascorre ancora due o tre giorni alla settimana in California, minando la sua affermazione secondo cui il Texas dovrebbe avere giurisdizione. Stabilendo la residenza in California, Grimes apre potenzialmente la porta a pagamenti più elevati per il mantenimento dei figli, poiché la California non ha limiti stabiliti su tali pagamenti.

Le controversie sulla residenza nelle battaglie per l'affidamento spesso si basano su dove i bambini hanno vissuto negli ultimi sei mesi. Mentre Musk afferma che la residenza principale dei bambini è ad Austin, in Texas, Grimes sostiene che lei e due dei bambini vivono in California dalla fine del 2022.

I frequenti viaggi di Musk tra il Texas e la California sono evidenziati nel documento, con Grimes che afferma di aver trascorso solo 126 giorni ad Austin dei 274 giorni precedenti. I registri di volo mostrano che i jet privati ​​di Musk fanno la spola tra i due stati più volte alla settimana.

Il trasferimento di Musk in Texas, che offre il vantaggio di non avere alcuna imposta statale sul reddito, è stato ben pubblicizzato. Si è presentato come residente in Texas e ha investito in diverse iniziative nello stato. Tuttavia, la documentazione di Grimes solleva interrogativi sulla portata della sua residenza in Texas e sulle implicazioni per la loro battaglia per la custodia.

L'esito di questa controversia sull'affidamento rimane incerto, poiché dipende dalla determinazione di dove sia stata la residenza principale dei bambini. Sia Musk che Grimes devono ancora commentare il recente deposito.

