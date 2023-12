Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arriva su Netflix

Netflix ha appena pubblicato l'attesissimo Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Questa raccolta include tre iconici giochi polizieschi: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas. Aggiornati per una nuova generazione di giocatori, questi giochi sono ora disponibili per giocare sul tuo telefono o tablet utilizzando l'app Netflix.

Ogni gioco offre un mondo aperto unico e diversificato in cui i giocatori possono immergersi in storie emozionanti, affrontare missioni secondarie o semplicemente esplorare i vasti ambienti di gioco. La libertà di fare quello che vuoi è al centro di queste epopee poliziesche.

In Grand Theft Auto III, ambientato a Liberty City, i giocatori assumono il ruolo di Claude, un protagonista silenzioso in cerca di vendetta contro la sua ex ragazza e il cartello che lei ora guida. Con una narrativa cupamente comica e una vasta gamma di bande da affrontare, questo gioco ha definito il gameplay open-world nel 2001.

Grand Theft Auto: Vice City riporta i giocatori negli anni '80 a Vice City, dove interpretano il mafioso Tommy Vercetti. Doppiato da Ray Liotta, Tommy deve raggiungere i vertici del mondo criminale e recuperare la merce rubata dopo che un affare di droga è andato storto.

Infine, in Grand Theft Auto: San Andreas, i giocatori vestono i panni di Carl “CJ” Johnson, che ritorna nel suo vecchio quartiere dopo il funerale di sua madre. CJ deve riabilitare il suo nome e proteggere la sua famiglia dai poliziotti corrotti. Ice-T e Samuel L. Jackson prestano la loro voce a questa emozionante avventura.

The Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition su Netflix offre la stessa esperienza coinvolgente dei giochi originali, con aggiornamenti aggiuntivi per le console moderne. Anche le iconiche colonne sonore amate dai fan vengono preservate.

Allora, cosa stai aspettando? Unisciti a Claude, Tommy e CJ nei loro viaggi epici e vivi subito l'emozione della trilogia di Grand Theft Auto su Netflix. Clicca sui link qui sotto per iniziare a giocare:

– Grand Theft Auto III

– Grand Theft Auto: Vice City

- Grand Theft Auto San Andreas