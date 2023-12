Nuove entusiasmanti sfide ti aspettano nella competizione settimanale di Gran Turismo 7

By

Le tanto attese sfide settimanali di Gran Turismo 7 sono tornate, offrendo ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di mostrare le proprie abilità di guida e vincere fantastici premi. La serie di sfide di questa settimana comprende cinque eventi emozionanti che ti terranno con il fiato sospeso per i prossimi sette giorni.

Una delle sfide più straordinarie è l'evento speciale a Road Atlanta. Creata esclusivamente per questa settimana, i piloti si sfideranno in una gara da cardiopalma di cinque giri utilizzando la velocissima Radical SR3 SL. Senza restrizioni sui punti prestazione (PP), questo evento promette di essere una battaglia adrenalinica per la vittoria e una sostanziosa ricompensa di 81,000 crediti.

Per gli appassionati di velocità, la Porsche Cup al Circuit de Spa-Francorchamps è una sfida assolutamente da provare. Partecipa a questa estenuante gara di cinque giri con una Porsche da 650 PP o meno e, se ne esci vittorioso, sarai ricompensato con un impressionante premio di 87,500 crediti.

Nel frattempo, la Clubman Cup 550 giapponese all'Autopolis International Racing Course offre ai piloti la possibilità di mostrare le proprie abilità in tre giri intensi. Prendi il controllo di un'auto stradale dal Giappone, con un PP suggerito di 550, e punta alla bandiera a scacchi per richiedere una ricompensa di 20,000 crediti.

Da non dimenticare, la European Sunday Cup 400 al Brands Hatch Indy Circuit offre un'emozionante gara automobilistica europea su strada. Con solo due giri per dimostrare il tuo valore, la vittoria in questo evento ti farà guadagnare ben 7,000 crediti.

Infine, libera le tue abilità fuoristrada nella gara di camioncini a Colorado Springs Lake. Salta al volante di una Ford F150 Raptor o di una Toyota Tundra TRD equipaggiata con pneumatici Dirt e conquista la gara di tre giri. Una generosa ricompensa di 30,000 crediti attende il vincitore.

Il completamento di queste sfide comporta una serie di ricompense. Completando un evento, guadagnerai un biglietto da 100,000 crediti. Completa tre eventi e sarai ricompensato con un biglietto da 200,000 crediti. Per la sfida finale, completa tutti e cinque gli eventi e ricevi un biglietto per la roulette a cinque stelle, che offre la possibilità di vincere 100,000 o 500,000 crediti.

Preparati, premi l'acceleratore e affronta queste sfide esilaranti in Gran Turismo 7. Mettiti alla prova come il pilota supremo e richiedi le tue meritate ricompense. Consulta altri articoli sulle sfide settimanali di Gran Turismo 7 per rimanere aggiornato sulle ultime azioni di corsa.