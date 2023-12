Nuova task force nominata per implementare il programma di sgravi fiscali sulle proprietà Stay NJ nel New Jersey

È stata nominata una task force per implementare il nuovo programma di sgravi fiscali sulla proprietà Stay NJ nel New Jersey. Il programma, che mira a dimezzare le imposte sulla proprietà per i proprietari di case senior dello Stato, è stato convertito in legge come parte del processo di bilancio per l’anno fiscale 2024. La task force è composta da sei membri, tra cui il Tesoriere dello Stato e il Commissario per gli affari comunitari, nonché membri pubblici nominati dal Governatore, dal Presidente del Senato e dal Presidente dell'Assemblea.

Il governatore Phil Murphy ha affermato che i membri della task force portano sul tavolo una vasta esperienza in materia di politiche pubbliche, in particolare per quanto riguarda l'impatto delle tasse sulla proprietà sulle comunità locali. La task force lavorerà insieme per rendere il New Jersey un luogo più conveniente per le famiglie in cui vivere e invecchiare.

La task force esaminerà tutti i programmi statali di sgravi fiscali sulla proprietà esistenti e presenterà raccomandazioni su come ristrutturarli e consolidarli in un unico programma semplificato per gli anziani. L'obiettivo è creare un unico processo di richiesta e integrare i diversi programmi in un programma completo di sgravi fiscali sulla proprietà. La data di attuazione prevista è il 1° gennaio 2026.

Inoltre, David Ridolfino, ex direttore dell'Ufficio di gestione e bilancio dello Stato, fungerà da direttore esecutivo della task force. Sarà assistito dal personale del Dipartimento del Tesoro.

Il programma Stay NJ fa parte degli sforzi dello Stato per rendere il New Jersey più accessibile ai residenti, in particolare agli anziani. Si basa su programmi esistenti come i programmi Senior Freeze e ANCHOR, che forniscono sgravi fiscali sulla proprietà agli anziani. La task force lavorerà anche per semplificare e allineare questi programmi per garantire risparmi ancora maggiori ai proprietari di case e agli affittuari senior.