L'Illinois espande il programma della Biblioteca dell'immaginazione di Dolly Parton in tutto lo stato

L'Illinois sta compiendo un passo importante verso la promozione dell'alfabetizzazione della prima infanzia con il lancio in tutto lo stato del programma Imagination Library di Dolly Parton. Il governatore JB Pritzker ha annunciato la partnership con la Dollywood Foundation, che fornisce libri gratuiti adatti all'età dei bambini dalla nascita ai cinque anni. Il programma, che è stato eseguito con successo in quaranta contee dell'Illinois, dovrebbe ora coprire l'intero stato.

La ricerca ha costantemente dimostrato che i primi cinque anni di vita sono cruciali per lo sviluppo di un bambino, poiché circa il 90% dello sviluppo cerebrale avviene durante questo periodo. Fornendo libri gratuiti ai bambini, il programma Imagination Library mira a ispirare l'amore per la lettura e preparare i bambini alla scuola. Gli studi hanno scoperto che i bambini che partecipano al programma dimostrano una maggiore preparazione per la scuola materna e risultati accademici più elevati.

Il governatore Pritzker ha sottolineato l’importanza dell’alfabetizzazione precoce per i giovani studenti, affermando: “La ricerca mostra che l’alfabetizzazione precoce fa una grande differenza per i nostri studenti più giovani quando si tratta di sviluppare competenze linguistiche e sociali”. Il budget del governatore per l'anno fiscale 24 ha stanziato 1.6 milioni di dollari per sostenere il programma e promuovere gli obiettivi statali in materia di educazione della prima infanzia.

Dolly Parton ha espresso il suo entusiasmo per l'espansione del programma, dicendo: "Grazie al governatore JB Pritzker e a tutti i nostri partner locali del programma in tutto l'Illinois che hanno lavorato così duramente per trasformare questo sogno in realtà". Il programma Imagination Library, fondato da Dolly Parton nel 1995, ha già donato oltre 220 milioni di libri gratuiti negli Stati Uniti e in altri paesi.

Per garantire che tutti i bambini possano partecipare, sono necessari nuovi partner di programma locali e i programmi esistenti della Biblioteca dell’Immaginazione sono incoraggiati ad espandere la loro capacità di registrare ulteriori bambini. Eliminando le barriere all’alfabetizzazione precoce e fornendo l’accesso ai libri a casa, il programma mira a responsabilizzare i bambini e a migliorare i tassi di alfabetizzazione, indipendentemente dal contesto socioeconomico.

Ampliare l’accesso ai libri e promuovere l’amore per la lettura non solo porterà benefici ai bambini durante i primi anni, ma avrà anche effetti a lungo termine sulla loro salute generale e sul loro benessere economico. La partnership del governo dell'Illinois con il programma Imagination Library dimostra il suo impegno nel sostenere l'istruzione della prima infanzia e nella costruzione di un futuro più forte per tutti i bambini dello stato.