Il governatore della Georgia cerca di accelerare la riduzione delle imposte sul reddito

Il governatore della Georgia Brian P. Kemp, insieme ad altri funzionari statali, ha annunciato l'intenzione di accelerare la diminuzione dell'aliquota fiscale statale sul reddito individuale. L’obiettivo è introdurre e approvare una legislazione durante la prossima sessione ordinaria dell’Assemblea Generale per raggiungere questo obiettivo.

La legislazione proposta modificherà l’HB 1437, che inizialmente prevedeva una riduzione graduale di 10 punti base dell’aliquota dell’imposta sul reddito a partire dal 2025. Tuttavia, il nuovo piano accelererebbe la riduzione, determinando un’aliquota inferiore per il prossimo anno fiscale 2024. Invece del 5.49% fissato dalla HB 1437, l'aliquota sarà ridotta al 5.39%. Ciò rappresenta una diminuzione di 36 punti base rispetto all’attuale aliquota del 2023% per l’anno fiscale 5.75.

Il governatore Kemp ha affermato che la decisione di accelerare il taglio delle tasse è possibile grazie ad un bilancio responsabile e ad una forte economia statale guidata da politiche favorevoli alle imprese. Egli ha sottolineato l'importanza di rimettere più denaro nelle tasche dei georgiani, in particolare di quelli gravati dall'attuale situazione economica.

L’Ufficio di pianificazione e bilancio stima che questa accelerazione del taglio delle tasse, combinata con la riduzione prevista nell’HB 1437, comporterà un risparmio di circa 1.1 miliardi di dollari per i contribuenti della Georgia nel 2024.

Il Vicegovernatore Burt Jones ha espresso il suo sostegno al taglio fiscale, condividendo che esso è in linea con la sua priorità di eliminare definitivamente l'imposta sul reddito della Georgia. Ha elogiato il governatore Kemp e l'assemblea legislativa per i loro sforzi strategici nel fornire aiuti finanziari ai cittadini e si è impegnato a continuare a lavorare per migliorare la struttura fiscale dello stato.

Il presidente della Camera Jon Burns ha fatto eco al sentimento della leadership conservatrice, sottolineando la convinzione che i soldi delle tasse dovrebbero rimanere a coloro che li hanno guadagnati. Ha sottolineato il forte clima imprenditoriale della Georgia e il basso carico fiscale pro capite, attribuendoli all'attenzione alle tasse basse e al suo impatto positivo sulla crescita economica.

Anche il rappresentante statale Gerald Greene ha espresso il suo sostegno al taglio delle tasse, riconoscendo le difficoltà finanziarie incontrate dai georgiani a causa dell'inflazione. Ha elogiato il governatore Kemp e i suoi colleghi dell’Assemblea Generale per aver dato priorità alla restituzione dei soldi dei contribuenti ai contribuenti.

In conclusione, l'iniziativa del Governatore Kemp mira a fornire un aiuto finanziario ai georgiani accelerando la riduzione dell'aliquota dell'imposta statale sul reddito individuale. Se la legislazione verrà approvata, si tradurrà in risparmi significativi per i contribuenti e contribuirà agli sforzi continui dello Stato per creare un ambiente economico favorevole.