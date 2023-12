Il governatore Pritzker respinge i piani per una tendopoli per migranti a Chicago citando preoccupazioni ambientali

By

Con una mossa significativa, il governatore JB Pritzker ha respinto il progetto della città di Chicago di istituire una tendopoli per migranti a Brighton Park. La decisione arriva dopo che un rapporto ambientale ha sollevato preoccupazioni relative alla sicurezza ambientale.

Il governatore Pritzker ha sottolineato il suo impegno nel garantire la sicurezza dei richiedenti asilo fornendo loro opportunità di indipendenza. Ha dichiarato: “Non procederemo con l'alloggio delle famiglie in un sito dove sono ancora presenti gravi preoccupazioni ambientali. La mia amministrazione resta impegnata in un piano basato sui dati per migliorare la risposta dei richiedenti asilo”.

Nonostante le affermazioni della città secondo cui il sito era sicuro per un uso residenziale temporaneo, una valutazione ambientale ha evidenziato la presenza di terreno contaminato. Sono stati avviati i lavori di bonifica, che hanno comportato la rimozione del terreno contaminato dal sito.

Tuttavia, l'Illinois Environmental Protection Agency (IEPA) ha esaminato l'analisi della città e l'ha ritenuta inadeguata. La revisione ha rilevato che i campioni di terreno e le misure di bonifica in atto erano insufficienti. L’IEPA ha sottolineato che il benessere dei residenti e dei lavoratori dovrebbe avere la massima priorità.

L'ufficio del governatore ha dichiarato che è necessario un ulteriore campionamento del terreno per valutare in modo completo le condizioni ambientali del sito. Hanno inoltre evidenziato la necessità di una barriera ingegnerizzata ampliata per proteggere dall’esposizione umana al suolo contaminato.

Questa decisione del governatore Pritzker sottolinea l’importanza di dare priorità alla sicurezza e al benessere dei migranti, tenendo conto delle preoccupazioni ambientali. Riflette l’impegno verso un approccio approfondito e globale per affrontare le esigenze dei richiedenti asilo a Chicago.