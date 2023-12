I repubblicani dell'Ohio si scontrano sulla marijuana coltivata in casa

In un recente sviluppo, i legislatori repubblicani dell'Ohio sono impegnati in un acceso dibattito sulla questione se ai residenti debba essere consentito coltivare marijuana in casa. Questo disaccordo è emerso appena un mese dopo che gli elettori dell’Ohio hanno approvato la legalizzazione della marijuana per uso adulto nello stato. Le opinioni contrastanti all’interno del GOP sollevano interrogativi sull’attuazione della nuova legge sulla marijuana.

Lunedì, i repubblicani al Senato dell’Ohio hanno presentato proposte di modifica che eliminerebbero la coltivazione domestica di marijuana, aumenterebbero le tasse e ridistribuirebbero le entrate generate dalle tasse sulla marijuana. Tuttavia, martedì, il deputato Jamie Callender ha presentato un disegno di legge separato che mira a preservare il diritto di coltivare marijuana in casa.

Callender crede fermamente che la voce della gente debba essere rispettata e che la legge dovrebbe consentire sei piante per persona e fino a dodici piante per famiglia. Questa posizione contraddice la proposta dei repubblicani del Senato di vietare completamente la coltivazione domestica.

Inoltre, il disegno di legge 354 della Camera di Callender suggerisce di implementare guardrail per impedire il consolidamento delle piante in operazioni di coltivazione su larga scala, aggiungendo una tassa del 10% sui coltivatori di marijuana e stabilendo un'equa distribuzione delle entrate fiscali a vari programmi e istituzioni.

Il dibattito sulla marijuana coltivata in casa si svolge contemporaneamente alle discussioni sulla leadership della Camera dei rappresentanti dell’Ohio. Anche se le modifiche proposte saranno esaminate dai legislatori, una votazione sulla questione potrebbe non aver luogo questa settimana.

Anche la revisione del programma sulla marijuana proposta dal Senato è prevista per un voto nel prossimo futuro, aggiungendo potenzialmente ulteriore complessità alla situazione. Resta incerto se entrambe le parti riusciranno a raggiungere un compromesso, poiché il Senato ha mostrato resistenza nel riconoscere la propria posizione.

Mentre l’Ohio si prepara ad attuare il suo programma legale sulla marijuana il 7 dicembre, è essenziale che i legislatori trovino un terreno comune e garantiscano una transizione graduale per i residenti. Le opinioni divergenti all’interno del partito repubblicano evidenziano le complessità coinvolte nella regolamentazione della marijuana e riflettono le sfide più ampie associate alla navigazione nel processo di legalizzazione.