Con l’avvicinarsi dell’inverno e le offerte del Black Friday che iniziano a fioccare, un’offerta si distingue per la sua praticità e i potenziali vantaggi a lungo termine. Il termostato Nest di Google, originariamente al prezzo di $ 130, è attualmente disponibile a un prezzo scontato di $ 90, offrendo agli utenti un risparmio del 31%. Questo accordo, appena 10 dollari in più rispetto al minimo storico, rappresenta un’eccellente opportunità per i proprietari di case di migliorare la propria efficienza energetica e risparmiare denaro durante i mesi più freddi.

Introdotto nel 2020, il termostato Nest di Google offre un'alternativa economica al Nest Learning Thermostat, venduto al dettaglio a $ 240. Entrambi i dispositivi condividono un obiettivo comune: ridurre il consumo energetico e abbassare le bollette. Il termostato Nest standard è certificato Energy Star e dispone di una funzione intelligente che regola automaticamente la temperatura quando gli occupanti escono di casa, riducendo al minimo il consumo energetico non necessario. Inoltre, gli utenti possono modificare comodamente la programmazione del riscaldamento utilizzando l'app Nest, accessibile dai propri smartphone, tablet o laptop.

Sebbene il termostato Nest si riveli utile nella regolazione delle spese di riscaldamento, dimostra anche il suo valore durante i mesi estivi come controller compatibile per l'aria condizionata. Inoltre, offre suggerimenti per risparmiare denaro attraverso la funzione Savings Finder, consentendo agli utenti di ottimizzare i propri programmi di riscaldamento e raffreddamento per la massima efficienza in termini di costi.

Oltre al termostato Nest, Google offre altre offerte allettanti sui prodotti Nest questo Black Friday. Il campanello wireless Google Nest ha attualmente un prezzo di $ 120, ridotto da $ 180, segnando il minimo storico. Allo stesso modo, la telecamera di sicurezza cablata per interni Google Nest è disponibile a $ 70, in calo rispetto a $ 97. Gli acquirenti possono anche usufruire di uno sconto significativo sulla confezione da due Google Nest Wi-Fi Pro con Wi-Fi 6E, al prezzo di $ 200 invece di $ 300.

Con il termostato Nest di Google e altri prodotti scontati del marchio, i consumatori hanno un'eccellente opportunità di investire nella tecnologia della casa intelligente massimizzando l'efficienza energetica e riducendo le spese. Approfitta di queste offerte del Black Friday e sperimenta la comodità e il risparmio sui costi offerti dai prodotti Nest di Google.

Domande frequenti

1. Cos'è il termostato Nest?

Il termostato Nest è un dispositivo intelligente sviluppato da Google che consente agli utenti di controllare e ottimizzare i sistemi di riscaldamento e raffreddamento della propria casa. Include funzionalità come la regolazione automatica della temperatura, il controllo remoto tramite app e suggerimenti per il risparmio energetico.

2. In che modo il termostato Nest risparmia energia?

Il termostato Nest aiuta a risparmiare energia regolando la temperatura quando gli occupanti escono di casa e fornendo consigli sull'ottimizzazione dei programmi di riscaldamento e raffreddamento. L’obiettivo è ridurre il consumo energetico non necessario e abbassare le bollette.

3. Ci sono altre offerte del Black Friday di Google Nest?

Sì, Google offre sconti su vari prodotti Nest durante il Black Friday. Oltre al termostato Nest, gli acquirenti possono usufruire di prezzi ridotti sul campanello wireless Google Nest, sulla videocamera di sicurezza cablata per interni Google Nest e su Google Nest Wi-Fi Pro con Wi-Fi 6E.

