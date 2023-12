Google Nest Cam introduce il rilevamento della porta del garage e altre funzionalità

Google sta espandendo le capacità delle sue telecamere di sicurezza Nest con l'aggiunta di una nuova funzionalità di rilevamento della porta del garage. La funzione utilizza il rilevamento delle immagini AI per identificare se la porta del garage è chiusa, aperta o lasciata aperta e invia un avviso all'utente tramite l'app Google Home. Questa funzionalità fa parte dell'anteprima pubblica dell'app Google Home e sarà disponibile questa settimana.

Oltre alla funzione di rilevamento della porta del garage, Google sta anche portando la Nest Outdoor Cam di prima generazione sull'app Google Home, consentendo agli utenti di visualizzare clip registrati, accedere alla cronologia completa della videocamera e regolare le impostazioni della videocamera direttamente tramite l'app. Questa integrazione consente agli utenti di incorporare le proprie videocamere Nest nelle proprie automazioni domestiche intelligenti utilizzando Google Home.

Inoltre, Google sta introducendo la possibilità di creare clip scaricabili di lunghezza personalizzata da video registrati. Gli utenti possono tagliare i videoclip degli eventi esistenti selezionando un'ora di inizio e una durata da una gamma di opzioni. Questa funzionalità in precedenza era disponibile solo nell'app Nest, ma ora sarà accessibile tramite l'app Google Home.

L'introduzione di queste nuove funzionalità migliora la funzionalità e la comodità delle telecamere di sicurezza Nest. Con la funzione di rilevamento della porta del garage, gli utenti possono ricevere avvisi e tenere traccia dello stato della porta del garage da remoto. L'integrazione della Nest Outdoor Cam nell'app Google Home semplifica la gestione delle impostazioni della fotocamera e consente un'integrazione perfetta con altri dispositivi domestici intelligenti. La possibilità di creare clip di lunghezza personalizzata consente agli utenti di catturare e condividere i filmati più rilevanti dai video registrati.

Mentre Google continua a migliorare il proprio ecosistema Nest, gli utenti possono aspettarsi ulteriori miglioramenti in futuro, come la cronologia degli eventi e della cronologia sulla versione web di Google Home e la possibilità di scaricare clip direttamente dall'app.

FAQ:

1. Come funziona la funzione di rilevamento della porta del garage?

La funzione di rilevamento della porta del garage utilizza il rilevamento delle immagini AI per identificare se la porta è chiusa, aperta o lasciata aperta. Invia avvisi all'utente tramite l'app Google Home.

2. Quali videocamere Nest sono compatibili con la funzionalità di rilevamento della porta del garage?

La funzione di rilevamento della porta del garage è compatibile con Nest Cam (per interni, con cavo, 2a generazione) o Nest Cam (a batteria), che richiedono entrambe un abbonamento Nest Aware.

3. Posso visualizzare i clip registrati e regolare le impostazioni della videocamera nell'app Google Home?

Sì, con l'integrazione della Nest Outdoor Cam di prima generazione nell'app Google Home, gli utenti possono visualizzare i clip registrati, accedere alla cronologia completa della videocamera e regolare le impostazioni della videocamera.

4. Come posso creare clip di lunghezza personalizzata da video registrati?

Gli utenti possono ora creare clip di durata personalizzata selezionando un'ora di inizio e una durata da una gamma di opzioni direttamente nell'app Google Home.

5. Quali altre funzionalità possiamo aspettarci da Google in futuro?

Google ha in programma di introdurre la cronologia degli eventi e della sequenza temporale in Google Home per il Web e di fornire la possibilità di scaricare clip direttamente dall'app. Tuttavia, dettagli specifici e tempistiche non sono stati ancora annunciati.

