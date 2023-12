Gemini Nano di Google: rivoluziona l'intelligenza artificiale offline sul tuo telefono

Gemini Nano di Google sta rivoluzionando il modo in cui funziona l'intelligenza artificiale (AI) sul tuo telefono, eliminando la necessità di una connessione Internet. Mentre Gemini, il modello LLM (Large Language Model) di Google, è più adatto ai data center, l'azienda ha sviluppato una versione ridotta, Nano, per l'uso locale e offline.

Attualmente, l'unico telefono compatibile con Gemini Nano è Pixel 8 Pro. Il rilascio di funzionalità di dicembre per Pixel 8 Pro include due funzionalità basate su Gemini Nano: la funzione di riepilogo automatico nell'app Registratore e la funzione Risposta intelligente nella tastiera Gboard. Queste funzionalità funzionano offline, offrendo un'esperienza utente rapida e senza interruzioni.

Google ha iniziato in piccolo con Nano, implementando funzionalità basate su Gemini in inglese e limitate ad app specifiche come WhatsApp. Tuttavia, l’azienda prevede di espandere le proprie capacità e disponibilità in futuro. Stanno persino sviluppando un Bard for Assistant basato su Gemini sui telefoni Pixel, promettendo un'esperienza utente migliorata.

Gemini Nano può essere di dimensioni più piccole, ma le sue prestazioni sono impressionanti. Il CEO di Google DeepMind, Demis Hassabis, afferma che Nano è un modello incredibile considerando i suoi limiti. L'obiettivo era creare una versione altamente capace di Gemini senza sovraccaricare lo spazio di archiviazione o riscaldare il processore del telefono.

Sebbene attualmente sia compatibile solo con il processore Tensor 3 di Google, Google sta lavorando per integrare Nano in Android nel suo insieme. L'azienda ha introdotto AICore, un servizio di sistema che gli sviluppatori possono sfruttare per incorporare funzionalità basate su Gemini nelle loro app. Ciò richiederà chip di fascia alta e Google menziona Qualcomm, Samsung e MediaTek come aziende che lavorano su processori compatibili.

La visione di Google per i telefoni Pixel come dispositivi AI sta diventando realtà con progressi come Gemini Nano. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi Android di fascia alta ha il potenziale per trasformare l’esperienza dell’utente, rendendo i dispositivi più intelligenti ed efficienti nel tempo. Se stai cercando un telefono che offra funzionalità AI all'avanguardia, Pixel 8 Pro con Gemini Nano è il dispositivo su cui concedersi il lusso.